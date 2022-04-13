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高雄今新增50例確診　陳其邁：均有感染源無社區傳播風險

▲高雄今新增50例確診，陳其邁表示均有感染源無社區傳播風險。（圖／高市府提供）
▲高雄今新增50例確診，陳其邁表示均有感染源無社區傳播風險。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-13 15:46:28

高雄今(13)日新增50例，市長陳其邁表示，以目前流行狀況，高雄今天的娛樂場所衍生2例是從屏東傳過來，比昨天10例減少，隔離陰轉陽14例，外縣市旅遊9例，數目較多，至於密切接觸者有24例，數量有增加，此外，疫調中有1例。至於外縣市旅遊9例中，台北有5例、新北1例、花蓮3例，都有必較明確的足跡重疊，沒有社區風險。

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▲高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，從以上個案分布可以看出來，密切接觸者數量增加，因為高市匡列同時，一般密切接觸者都會同步到檢，這代表匡列速度快，能及時反映疫情狀況。陳其邁提醒，民眾在檢視足跡活動時，要注意看地點與環境，例如按摩館是密閉空間，待1小時以上，風險會增加；或在KTV唱歌一待2小時，風險也會增加；同一餐桌吃飯，因為口罩拿下來，風險也會增加。建議足跡重疊者，若有呼吸道症狀，就趕快採檢。

▲具外縣市活動史個案。（圖／高市府提供）
▲具外縣市活動史個案。（圖／高市府提供）
▲高雄今天的娛樂場所衍生2例是從屏東傳過來。（圖／高市府提供）
▲高雄今天的娛樂場所衍生2例是從屏東傳過來。（圖／高市府提供）
隨後衛生局簡任技正潘炤穎也公布確診者公共場所活動史，潘炤穎表示，高雄市今天接獲新冠肺炎確診個案通報，經啟動疫調發現其中5例感染風險研判與4月6日、4月8日在台北小巨蛋舉行的大型演唱會可能相關。衛生局正積極清查座位清單與名冊，並緊急召回該曾參與演唱會的民眾進行COVID-19 PCR採檢。

▲衛生局特別呼籲曾前往台北小巨蛋參與該大型演唱會之市民朋友，儘速主動前往高市社區篩檢站。（圖／高市府提供）
▲衛生局特別呼籲曾前往台北小巨蛋參與該大型演唱會之市民朋友，儘速主動前往高市社區篩檢站。（圖／高市府提供）
至於外縣市旅遊史部分，台北5例、新北1例以及花蓮3例，其中，疫調發現有4例足跡在4月8日台北阿妹演唱會，研判小巨蛋演唱會是風險熱點，另一位也自稱有參加小巨蛋演唱會。根據統計今天新增新增5人確診曾參加演唱會，累計阿妹演唱會確診人數增至11人。包括台北內湖區一對夫妻，3日去演場會坐特E/F區，8日確診。

其中，台北案26419和2名友人6日一起聽演唱會，坐在特B區第14排和紫2B區第6排，分別於9日和10日確診。台中案28299，8日去演唱會，12日確診。潘炤穎表示，這5例新確診個案，都有去張惠妹4月6日、4月8日在台北小巨蛋舉行的大型演唱會，回到高雄後確診，目前已在疫調中。衛生局表示，正積極清查該演唱會座位清單與名冊，並緊急召回該曾參與演唱會的民眾進行COVID-19 PCR採檢。

其餘包括漢神百貨、高雄大遠百、客美多咖啡高雄大立店、漢神巨蛋、好市多中華店、錢櫃高雄建興店、藏壽司巨蛋店、健身工廠同盟廠、高鐵、老四川中山店、家樂福鼎山店等42處都有足跡。

衛生局特別呼籲曾前往台北小巨蛋參與該大型演唱會之市民朋友，儘速主動前往高市社區篩檢站【立德棒球場、同盟公園】進行PCR採檢(4/13-4/16上午08:30-12:00；下午13:30-17:30；晚間18:00-21:00)，確保親友與社區的健康安全。

潘炤穎也指出，民眾曾出入相關場所，於24日前出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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