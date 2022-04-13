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備戰2022！民進黨公布7發言人戰隊　前主播、主持人入列

▲民進黨公布新任發言人戰隊。（圖／記者黃宣尹攝，2022.04.13）
▲民進黨公布新任發言人戰隊。（圖／記者黃宣尹攝，2022.04.13）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-13 15:44:162022-04-13 15:50:31

為備戰2022縣市長與議員選舉，民進黨今（13）日召開記者會，由秘書長林錫耀帶隊宣佈新任發言人團隊。除原發言人周江杰、謝佩芬續任外，再加入立委黃世杰、林靜儀、新竹市議員李妍慧、專案辦公室幕僚黃彩玲、秘書長特助謝子涵組成發言人戰隊，分別針對不同議題發聲。林錫耀表示，發言人有兩個任務，第一是要扮演好執政團隊跟社會溝通的角色，第二是要為黨辯護、為選戰強化攻防戰力，相信這7位發言人分別在不同專業領域都可以互相呼應，發揮很好的效果。

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林錫耀表示，這7位組成的發言人群，自己非常得意，因為這是一個非常專業多元，也非常堅強的陣容。發言人最重要的任務有二個，第一個要扮演好執政團隊跟社會溝通的一個角色，因為民進黨是執政黨，所以一切都以施政為優先，期勉黨務工作同仁務必切記。

林錫耀也說，第二個任務就是為黨辯護、為選戰強化攻防戰力。政黨價值透過執政發揮，但政黨本身也必須對外多加宣傳論述，甚至也要做好辯護的工作。尤其今年選舉越來越接近，相信有很多議題一定在選戰過程會有很多攻防，相信這7位發言人分別在不同專業領域，應該都可以互相呼應，發揮很好的效果。

林靜儀表示，2018年選戰有很多假消息沒有勇敢辯護，最終讓民眾在錯誤資訊下導致誤會，執政黨責無旁貸必須要說清楚，也很榮幸再回來黨部擔任發言人。

黃世杰則說，自己在桃園市政府、立院有很多參與，要把進步價值、捍衛台灣價值清楚向民眾傳達，這是非常有意義的工作，未來會在這個多元團隊發揮自己的功能。

李妍慧表示，親子教育、半導體產業等都是自己瞭解的，未來希望把這些議題帶到黨中央來，也希望未來能有機會貢獻，把在地方的能量與累積的經驗發揮出來，全力輔選。

謝子涵表示，自己對於地方創生、台日交流等議題都熟悉，深信無論是台灣國際地位、地方發展議題都攸關台灣未來，也需要有更多人參與，這也是跨領域發言人使命。自己未來會跟上發言人學長姐的腳步，成為一個很在地又很國際的發言人，自己也會持續用多元方式讓更多年輕人認識民進黨、支持民進黨。

黃彩玲則說，自己過去主持節目，被一群守護民主的人給感動，所以加入民進黨，希望未來自己在媒體溝通、社會溝通上有所發揮，期許自己不只是發言人，還要能感動人。

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