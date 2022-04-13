備戰2022！民進黨公布7發言人戰隊　前主播、主持人入列

我是廣告 請繼續往下閱讀
林錫耀也說，第二個任務就是為黨辯護、為選戰強化攻防戰力。政黨價值透過執政發揮，但政黨本身也必須對外多加宣傳論述，甚至也要做好辯護的工作。尤其今年選舉越來越接近，相信有很多議題一定在選戰過程會有很多攻防，相信這7位發言人分別在不同專業領域，應該都可以互相呼應，發揮很好的效果。
林靜儀表示，2018年選戰有很多假消息沒有勇敢辯護，最終讓民眾在錯誤資訊下導致誤會，執政黨責無旁貸必須要說清楚，也很榮幸再回來黨部擔任發言人。
黃世杰則說，自己在桃園市政府、立院有很多參與，要把進步價值、捍衛台灣價值清楚向民眾傳達，這是非常有意義的工作，未來會在這個多元團隊發揮自己的功能。
李妍慧表示，親子教育、半導體產業等都是自己瞭解的，未來希望把這些議題帶到黨中央來，也希望未來能有機會貢獻，把在地方的能量與累積的經驗發揮出來，全力輔選。
謝子涵表示，自己對於地方創生、台日交流等議題都熟悉，深信無論是台灣國際地位、地方發展議題都攸關台灣未來，也需要有更多人參與，這也是跨領域發言人使命。自己未來會跟上發言人學長姐的腳步，成為一個很在地又很國際的發言人，自己也會持續用多元方式讓更多年輕人認識民進黨、支持民進黨。
黃彩玲則說，自己過去主持節目，被一群守護民主的人給感動，所以加入民進黨，希望未來自己在媒體溝通、社會溝通上有所發揮，期許自己不只是發言人，還要能感動人。