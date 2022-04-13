超越當選門檻！唯一候選人李家超交提名票　參選香港特首

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李家超13日早上在參選團隊成員陪同下，前往中環愛丁堡廣場展城館遞交提名票。李家超表示，已取得786張提名票，高於選舉當選門檻751票。對於有沒有當選信心，李家超指出，取得選委提名只是第一步，到正式投票時每一名選委做初決定，投他一票，這才正式完成選舉過程。
雖然李家超獲得的提名票數遠多於提名門檻，但至今未公佈政綱。對此，他表示，宣布參選至今只是幾天，自己是務實的人，希望認真考慮各方面，務求真正落實理念及措施，會盡快撰寫政綱，希望公眾理解，政綱一旦出爐會向公眾交代。
按照新的選舉模式，特首參選人最少必須獲得188名選委提名，他們必須來自選委會5個界別，每個界別不少於15人。負責選出特首的選委會委員已由原先的1200人增至1500人，參選人獲得過半數選委投票支持才能當選，也就是說，當選門檻即為751票。
香港商業電台引述歷屆特首選舉資料指出，李家超的提名票數目，是歷來特首參選人中最多。先前有消息指出，香港中聯辦已對部分選舉委員透露，李家超是北京當局唯一支持的候選人。以目前情況來看，如無意外，他篤定出任下屆特首。
對於北京方面最後支持李家超作為特首參選人，各方看法基本一致，就是李家超面對「反送中」及「港獨」問題，態度堅決，完全落實北京方面的相關政策，是北京方面可信任的人，也說明維護中國國家安全仍將是北京方面處理香港問題的重點。