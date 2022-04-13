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確診數破200！新北＋264　4大張染疫足跡遍及KTV、自助餐

▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-13 15:49:502022-04-13 16:03:10

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，國內新增744例的本土病例，創台灣疫情史上的新高，新北市率先超過200例，以264例的確診個案數居全國之冠；新北市長侯友宜表示，今日有216例新增採檢陽性、48例居隔陰轉陽。

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▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括樹林區的大賞平價鐵板燒、好樂迪KTV、新莊區七品香、品火鍋、三重區燒肉smile、大順油飯、斑鳩的窩、蘆洲區金大鋤壽喜燒、中和區cama cafe、新店區景新高爾夫練習場、汐止區好市多，及三峽區禾乃川國產豆製所。

▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
板橋區Percent CAFÉ%、星聚點KTV、幸福早餐店、海底撈火鍋、星巴客、春水堂、來得福川菜客家菜餐廳、好樂迪KTV、板橋正宗老張牛肉麵、麗媽香香鍋、美式早餐屋、家樂福、京美精緻自助餐、菜市場自助餐、鼎泰豐、Drunken Moon、錢櫃KTV、高手庭園保齡球館、享鴨。
 

▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也提供染疫者的公共場所足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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