COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上海封城！奴才出賣橘貓半小時換3顆橘子　暖心原因曝光

▲上海一名飼主將橘貓借給鄰居半小時，換取3顆橘子引起網友熱烈討論！（圖／翻攝自《澎湃新聞》Youtube）
▲上海一名飼主將橘貓借給鄰居半小時，換取3顆橘子引起網友熱烈討論！（圖／翻攝自《澎湃新聞》Youtube）

編輯中心/綜合報導

2022-04-13 16:07:03

新冠肺炎疫情還在延燒，中國不少城市為了防堵疫情擴散紛紛相繼「封城」，尤其身為第一線大城市上海的狀況更是讓全球都在關注。由於上海市已封城控管一段時間，不少民眾無法拿到生活物資，就有一名網友突發奇想，將家中的橘貓送去陪鄰居半小時，最後換來3顆橘子，「擼貓換橙子」的事件因此在網路爆紅！

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒報導，一名住在上海市長寧區的應姓男子表示，因為整個城市都被封控，至今物資也已經消耗得差不多，就開始在自己的小區以微信與鄰居們「以物易物」，當時有一名女鄰居想要以橘子換取其他食物，但是應姓男子沒有她想要的物品，不過鄰居卻大方地送他3顆橘子，讓他覺得這個時期白拿人家東西很不好意思，應該要有所回饋，便臨機一動想到家中的橘貓，就問鄰居是否想要「擼貓舒壓」，沒想到鄰居也是愛貓人士，很快就答應這樁交換，因此應姓男子就將貓咪送去陪鄰居玩半小時！

▲應姓男子與鄰居以物易物，收了3顆橘子但是鄰居卻沒有想要的物資，恰巧知道鄰居愛貓，只好出借家中橘貓陪對方玩半小時。（圖／翻攝自《澎湃新聞》Youtube）
▲應姓男子與鄰居以物易物，收了3顆橘子但是鄰居卻沒有想要的物資，恰巧知道鄰居愛貓，只好出借家中橘貓陪對方玩半小時。（圖／翻攝自《澎湃新聞》Youtube）
▲鄰居也開心地跟橘貓玩耍。（圖／翻攝自微博）
▲鄰居也開心地跟橘貓玩耍。（圖／翻攝自微博）
▲橘貓：連朕也要出來賣了嗎？（圖／翻攝自《澎湃新聞》Youtube）
▲橘貓：連朕也要出來賣了嗎？（圖／翻攝自《澎湃新聞》Youtube）
應男也表示，在這個疫情嚴峻的時刻，所有人的精神狀況都非常緊繃，如果有寵物可以幫忙舒壓心理會好很多，因此也希望帶給鄰居一絲安慰。網友們得知後都忍不住表示：「大橘換大橘」、「養貓千日用在一時」、「有問過貓咪意見嗎？哈哈」、「貓咪：沒想到我也有要出來賣的一天」、「看來是該把主子請出來了」、「主子被迫營業了」。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

主人上班！柴犬躺床「以瞳孔送行」　網笑：聽見心碎聲音

餓了就翻肚！貓咪飯碗前「躺平裝辛酸」　網笑：先吸再說

很咕溜！嬤替喵剪指甲阿公卻hold不住　網笑：貓是液體

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀