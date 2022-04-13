上海封城！奴才出賣橘貓半小時換3顆橘子 暖心原因曝光
新冠肺炎疫情還在延燒，中國不少城市為了防堵疫情擴散紛紛相繼「封城」，尤其身為第一線大城市上海的狀況更是讓全球都在關注。由於上海市已封城控管一段時間，不少民眾無法拿到生活物資，就有一名網友突發奇想，將家中的橘貓送去陪鄰居半小時，最後換來3顆橘子，「擼貓換橙子」的事件因此在網路爆紅！
根據外媒報導，一名住在上海市長寧區的應姓男子表示，因為整個城市都被封控，至今物資也已經消耗得差不多，就開始在自己的小區以微信與鄰居們「以物易物」，當時有一名女鄰居想要以橘子換取其他食物，但是應姓男子沒有她想要的物品，不過鄰居卻大方地送他3顆橘子，讓他覺得這個時期白拿人家東西很不好意思，應該要有所回饋，便臨機一動想到家中的橘貓，就問鄰居是否想要「擼貓舒壓」，沒想到鄰居也是愛貓人士，很快就答應這樁交換，因此應姓男子就將貓咪送去陪鄰居玩半小時！
應男也表示，在這個疫情嚴峻的時刻，所有人的精神狀況都非常緊繃，如果有寵物可以幫忙舒壓心理會好很多，因此也希望帶給鄰居一絲安慰。網友們得知後都忍不住表示：「大橘換大橘」、「養貓千日用在一時」、「有問過貓咪意見嗎？哈哈」、「貓咪：沒想到我也有要出來賣的一天」、「看來是該把主子請出來了」、「主子被迫營業了」。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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