高雄「新停課標準」　陳其邁：依疫調風險做最大考量

教育部昨（12）日宣布放寬停課標準，若校園出現1／3以上的班級確診、或有10個班級以上確診，全校將停課，引起家長正反兩面討論；高雄市長陳其邁今(13)日表示，，高雄會與中央標準一致，但會根據實際疫調情形、流行病學調查結果，依據風險做最大考量。
教育部昨天宣布放寬停課標準，高中以下全校1/3以上班級確診或全校10班以上暫停實體課程10天。但因12歲以下孩童不得施打疫苗，引發家長不滿，對此陳其邁今天在疫情記者會時做出上述表示。
根據統計，高雄市目前有4間學校全校停課、另有25個班級停課，有師生1057人居家隔離、2575人自主健康管理。
陳其邁表示，隨著疫情蔓延，清零困難，國小學童因為沒有打疫苗，再加上上課情況比較不同，因此將採取比較嚴格的標準，高雄市將參考中央公佈標準，根據疫調結果，再來決定學校是否停班停課，中央是準則，但視情況調整。
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