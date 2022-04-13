中市文山焚化爐換新延宕　議員批政治秀

台中市議會今 (13) 日中市環保局進行垃圾焚化爐新建汰換規劃延宕專案報告， 民進黨市議員邱素貞、何文海、江肇國指出，台中市有 3 座焚化廠，因使用年限已達 20 年左右，設備老舊、效率不彰，盧市長上任前即提出文山焚化爐汰舊換新政見，至今汰舊換新未有確切時程，痛批環保局大演政治秀，在今年底就應該要「市長換人，局長換新」，要求盧市府正面回應何時啟動文山焚化廠汰舊換新。

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市長盧秀燕表示，要從「源頭」解決廢棄物去化困境，「焚化爐汰舊換新一定要做，而且要做得更好」因此市府環保局展開三座焚化廠汰舊換新作業。

邱素貞指出，根據環保局統計至 110 年 12 月底，台中市掩埋場已暫置約 13 萬 2461 公噸垃圾，台中市有 3 座焚化廠，其中，文山、后里焚化廠操作超過 20 年，烏日焚化廠操作也逾 18 年，設備逐年老舊，以致處理量能降低，台中市垃圾處理已產生焚化量缺口。

邱素貞說，如何解決垃圾廢棄物問題，提升空氣環境品質，民眾相當關心。未來 3 座焚化廠是否除役或重建汰舊換新，轉型再生能源發電廠，市府應儘速決定如何改善，避免造成大批垃圾車排隊等燒垃圾的困境。

何文海表示，接獲民眾多次向其陳情指出，常遇假期過後，大量垃圾囤積於暫存區，因文山焚化爐機老舊、效能不彰需耗費多日才能消化完畢，造成囤積之垃圾惡臭味隨風飄散，讓周遭民眾不勝其擾。

何文海說，針對文山焚化爐議題，已辦理多次會勘並邀請相關單位到場，汰換或另遷新址，市府遲遲未有下文，質疑行政效率拖沓，對南屯區選民開空頭支票用以騙選票，如今現在還要利用未明確的焚化廠議題繼續求連任。

▲議員江肇國要求盧市府正面回應何時啟動文山焚化廠汰舊換新(圖／柳榮俊攝2022.4. 13 )

江肇國表示，焚化爐汰舊換新與中火燃氣都有助於空氣污染改善，而盧市府上任 3 年只會不斷批評前朝升級爐體的做法，並以效果不佳廢止 10 億改善計畫，而盧市府自己卻也沒辦法異地遷建，對於原地汰舊換新延宕原因又不斷推拖給地方意見分歧，且環保局長宣稱再多一些時間等技術成熟即可改善，空講美好數據無助於南屯大文山地區的空污改善，也無法解決垃圾大戰問題。

江肇國批評，這也難怪盧市府改善空品只能依靠中火，但偏偏盧市府面對中火又是一場政治大戲，不斷稽查、裁罰、撤照，到最後通通無效，白白拖延了燃氣機組三年之久，阻擋以氣換煤的進度推進。無論是焚化爐汰舊換新或中火燃氣，市府都毫無作為、沒有進度，盧市長宣稱先公後私也都是政治操作，缺乏改善具體作法，市民不需要毫無用處的市府團隊，年底要「市長換人，局長換新」。

市長盧秀燕明確指示，要從「源頭」解決廢棄物去化困境，「焚化爐汰舊換新一定要做，而且要做得更好」，因此市府環保局展開三座焚化廠汰舊換新作業，除提昇處理效能，更要降低對空氣的污染，目前已委託專業顧問公司，率全國之先，朝轉型為再生能源發電廠規劃，汰舊換新後可降低空污排放，改善空品。