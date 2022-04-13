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高醫、長庚醫護人員傳確診　陳其邁：風險在掌控範圍中

▲高醫、長庚醫護人員傳確診，陳其邁表示風險在掌控範圍中。(圖／高市府提供)
▲高醫、長庚醫護人員傳確診，陳其邁表示風險在掌控範圍中。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-13 16:43:31

高雄醫學院附設醫院與高雄長庚醫院今(21)日陸續傳出有醫護人員確診。市長陳其邁表示，兩醫院感控小組在第一時間就介入，除醫護人員採檢外，高醫也緊急召回時地重疊的患者與陪病家屬，目前採檢結果都為陰性，風險在掌控內。

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衛生局簡技潘炤穎表示，根據疫調，兩個醫學中心第一時間掌握狀況。有確診者足跡到過高醫，經過處理已經匡列接觸者上千人，採檢全部陰性。昨夜高醫積極動員，召回足跡重疊的患者、陪病家屬。需要居家隔離或自主健康管理者，名冊核對中，風險在掌控範圍內。

至於長庚醫師是在休假期間，可能因社區風險遭染疫，回醫院上班首日，就被確診感染，長庚也匡列其200多位接觸同事或病人，經過檢驗全陰性 目前都在追蹤範圍內。

陳其邁表示，從過去經驗來看，之前鳳山仁惠醫院有護士染疫，因為有口罩有防護，雙方假如都有口罩，有做好消毒防疫措施，其實風險並不高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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