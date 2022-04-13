高醫、長庚醫護人員傳確診 陳其邁：風險在掌控範圍中
高雄醫學院附設醫院與高雄長庚醫院今(21)日陸續傳出有醫護人員確診。市長陳其邁表示，兩醫院感控小組在第一時間就介入，除醫護人員採檢外，高醫也緊急召回時地重疊的患者與陪病家屬，目前採檢結果都為陰性，風險在掌控內。
衛生局簡技潘炤穎表示，根據疫調，兩個醫學中心第一時間掌握狀況。有確診者足跡到過高醫，經過處理已經匡列接觸者上千人，採檢全部陰性。昨夜高醫積極動員，召回足跡重疊的患者、陪病家屬。需要居家隔離或自主健康管理者，名冊核對中，風險在掌控範圍內。
至於長庚醫師是在休假期間，可能因社區風險遭染疫，回醫院上班首日，就被確診感染，長庚也匡列其200多位接觸同事或病人，經過檢驗全陰性 目前都在追蹤範圍內。
陳其邁表示，從過去經驗來看，之前鳳山仁惠醫院有護士染疫，因為有口罩有防護，雙方假如都有口罩，有做好消毒防疫措施，其實風險並不高。
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