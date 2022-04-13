SBL／助璞園終止16連敗　姜廣謙飆新高首獲單周最佳球員

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今年二年級生的姜廣謙本季成功蛻變，對於自己近期的好表現，則感謝教練與隊友的協助：「自己還有很多不足的地方需要改進，但這邊要特別感謝林金榜教練，一直給我很多的信心，不管是在防守或是進攻都給了我很多的建議，告訴我持續做對的事，好的結果自然就會發生，還是要非常感謝隊友幫忙製造了很多的空檔，自己剛好都有掌握住，才有這樣的好表現。」
面對到自己子弟兵本季的蛻變，桃園璞園建築籃球隊執行教練黃啟峰表示：「阿廣是這個球隊的學長，雖然他也才二年級生，也不是年紀最大的，但總是比其他球員有多一年的比賽經驗，定位上沒有給他太多的設定，季前跟他聊過，希望他能在攻守兩端上都能做好榜樣，更要多開口去帶這批球員，季中甚至讓他嘗試去打到控球的角色，他也都能有不錯的表現!，希望他能在今年能有好的表現，在下一個球季能往更高的層級，不管是在台灣或是走出台灣！」
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