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SBL／助璞園終止16連敗　姜廣謙飆新高首獲單周最佳球員

▲桃園璞園姜廣謙上週場均16.7分、2.7籃板、3助攻首獲SBL單週最佳球員。（圖／中華籃協提供）
▲桃園璞園姜廣謙上週場均16.7分、2.7籃板、3助攻首獲SBL單週最佳球員。（圖／中華籃協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-13 16:41:04

第19屆SBL超級籃球聯賽今(13)日 公布第十一週單週最佳球員(Player of The Week)，由桃園璞園建築籃球隊的姜廣謙獲選，上週出賽三場比賽，以場均16.7分、2.7籃板、3助攻的突破自我的表現，同時在9日對上高雄九太比賽中，協助球隊成功中止16連敗，獲頒單週最佳球員！ 

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第十一週的賽事在高雄鳳山體育館進行，璞園姜廣謙近況不錯，包含上週三場賽事，已連續八場得分有雙位數的表現，8日對上台啤更繳出職業生涯新高，該場攻得23分5助攻，隔日(9日)對上高雄九太的比賽也繳出17分5籃板3助攻的成績，協助球隊終止連敗，因此獲選單週最佳球員，是生涯首次獲獎！他也把榮耀與家人、教練及隊友分享：「很開心能受到肯定，感謝隊友、教練團，還要特別感謝台藝大葛教練時常關心，沒有他們我不會有機會能拿到這個獎項，也要非常感謝我的家人，我會繼續努力持續加強自己。」

今年二年級生的姜廣謙本季成功蛻變，對於自己近期的好表現，則感謝教練與隊友的協助：「自己還有很多不足的地方需要改進，但這邊要特別感謝林金榜教練，一直給我很多的信心，不管是在防守或是進攻都給了我很多的建議，告訴我持續做對的事，好的結果自然就會發生，還是要非常感謝隊友幫忙製造了很多的空檔，自己剛好都有掌握住，才有這樣的好表現。」

面對到自己子弟兵本季的蛻變，桃園璞園建築籃球隊執行教練黃啟峰表示：「阿廣是這個球隊的學長，雖然他也才二年級生，也不是年紀最大的，但總是比其他球員有多一年的比賽經驗，定位上沒有給他太多的設定，季前跟他聊過，希望他能在攻守兩端上都能做好榜樣，更要多開口去帶這批球員，季中甚至讓他嘗試去打到控球的角色，他也都能有不錯的表現!，希望他能在今年能有好的表現，在下一個球季能往更高的層級，不管是在台灣或是走出台灣！」

本週SBL將前往台灣大學體育館進行第十二周的賽程，本周末賽程將有台灣啤酒籃球隊的特別活動，歡迎球迷進場為球隊加油，如無法入場的觀眾，也歡迎鎖定各轉播平台的轉播，支持喜愛的球隊，更多相關活動及轉播訊息請上SBL超級籃球聯賽官方粉絲團。https://www.facebook.com/sbl.ctba

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