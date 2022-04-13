母親染疫遭送方艙！中國正能量作家安慰「不比集中營差」
中國疫情從爆發至今已過兩年，最早武漢爆發疫情出現的封城恐慌如今已別種形式在上海重演，一名新加坡籍作家六六當時在武漢疫情嚴峻時，不斷宣揚「正能量」，更成為官方「抗疫電視劇」的編劇，日前其居住在上海的父母親因為染疫，被要求送近方艙醫院，無能為力的她只能安慰母親「即便抓去方艙，也不會比集中營更差」。
中國抗疫電視劇「蝸居」的編劇六六，先前遭到批評當有別的作家記錄了武漢疫情下的底層悲苦，她卻在大肆宣揚正能量的偉大，日前則透過微信發文表示「我的父母聽黨的話，在家閉門不出17天後，陽了」，並稱自己的父母親原是聽從當局指揮，在家閉門不出17天，唯有做核酸檢測時才下樓，殊不知父親先轉陽性，母親後來感染，被強制送到方艙醫院。
六六發文表示自己無能為力，只能鼓勵母親「即便抓去方艙，也不會比集中營更差。你這一生，沒有自主選擇這回事」；有中國網友將這篇被大量轉發的文章與她兩年前去武漢採訪的文章做比較，批評她「輪到自己就哭天喊地」，為此六六也辯解稱，武漢封城當年是人們對疾病沒有認知，也沒有疫苗和特效藥，「政府採取的措施經對比可看出是對中國民生和經濟最大保障」。
此外，她也抱怨上海的現況，指出如今眾人討論的重點都已經和Omicron本身關係不大，多半在討論的是如何團購物資、有其他疾病如何尋求幫助、老弱病殘如何受到社區關注、何時復工復產等，「在正常城市運行下，這是不會發生的悲劇，是不是我們應該檢視一下新情勢新境況？做出一些調整？」
這些討論獲得迅速大量轉發和討論，但目前六六已經全文刪去並清空個人微博資訊。
※【NOWnews 今日新聞
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