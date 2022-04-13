中市「市政路」何時打通　引爆盧秀燕怒火

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市議會今(13)日召開定期會，市議員楊正中、張家銨、陳淑華、陳政顯、張廖乃綸、林祈烽、吳瓊華、賴義鍠、黃建豪、曾朝榮關心市政路延伸工程進度。要求市府要加速對於市政路工程進度延宕，要求儘速動工，可解決台灣大道的塞車問題，也要求對農民的土地徵收價格要合理。
民進黨陳淑華表示，市政路工程設計營建署已經核定，現在已送公共工程委員會，待核定後，年底市政路動工期程沒有改變，也就是說市政路工程按照期程進行。
陳淑華也說，市政路延伸工程穿越農業區，周圍都是農田，市政路的開闢會中斷農路、中斷水路農田灌溉，東大溪防汛道路銜接市政路進出口，另外市政路與周邊農地高程落差部分路段過大等等，市府應該納入工程設計，解決民眾通行及農耕等問題。
陳淑華也表示，市政路延伸用地大都是農地，農民反應徵收價格偏低、偏離市價，農民沒有辦法重置農田，而市府很「阿殺力」加價徵收大智路用地，還被市長稱做城市英雄。為符合土地正義，市府應適度提高徵收價格，不要造成農民地主損失。
國民黨議員楊正中質疑，一期已完成土地徵收，但是卻遲未開工，是否中央要用2期卡1期？是否有政治問題在內。
國民黨黃健豪抨擊，內政部這個理由根本「狗屁不通」，也讓道路不通，現在市議會旁邊那一條路就是最早開闢的市政路路段，開闢道路由於工程經費、土地徵收費用高昂等因素，本來就會分段開闢，如果要按照內政部的理由才能開闢道路，那現在眼前看到的市政路難道是幻覺嗎？
林祈烽表示，本案因營建署有補助工程經費，也同意市府分二期施作，但中央擔心道路無法全部打通開闢，所以要市府確保第二期的用地取得沒有問題，二期的土地協議價購也必須達到6成、強制徵收的部份要報審議會通過，並提供給營建署第二期用地取得沒有問題的相關文件後，營建署才會同意市府發包第一期工程，第一期的補助款才能請款。
林祈烽批評，市府施政無能，與二期地主協調過程都沒有結果，每次開公聽會、說明會，幾乎都沒有進度，地主也舉白布條抗議，溝通了8個多月，只有3成地主同意價購，若只想強制徵收（一般徵收）一定要符合公益性、必要性、比例性，如果7成的地主都不同意市政府的協議價購內容，顯然不符合「比例性」，屆時市政府「強制徵收」下去，地主告上法院也有可能發生苗栗大埔案，屆時市府敗訴，市政路的開通豈不是更加遙遙無期？
此時，引爆盧秀燕怒火非常不滿表示，她忍了很久，很多道路都是分段施工分段補助，但是昨天內政部營建署根本是2期卡1期，要等2期土地徵收完才1期才能動工，如此市府根本不敢動工，連昨天民進黨立委張廖萬堅出面協調都遭營建署否決，這不是2期卡1期嗎。但她很感謝張廖萬堅長期為市政路爭取預算。
建設局表示，市政路全長1950公尺，寬度為60公尺，工程總經費為66億6千萬，其中工程費為32億5千萬，用地及地上物補償費約34億3千萬，分兩標，其中第一標已於2020完成用地取得作業，預計2024年可完成本路段，全段2025年完成目標。