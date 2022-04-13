勞動局涉嫌洩密民眾黨 台北市議會議決「送交檢調調查」
台北市政府勞動局日前針對鏡電視進行勞檢，而勞檢資料也被政風處認證，在勞檢隔天，相關資料就成為民眾黨召開記者會的相關資料，直指勞動局明顯有洩密的狀況。而對此台北市長柯文哲今（13）日中午前往拜會民進黨團時，針對移送檢方調查與否直白表示「不回答」，態度也讓所有不分黨派的議員感到不滿，最後也在大會中議決「將政風報告送交檢方調查」。
民進黨台北市議員簡舒培在柯文哲拜會民進黨團的過程中，質疑政風報告出爐，直指勞動局有「高度外洩疑慮」，是否應該要送交檢調單位調查？對此柯文哲顧左右而言他，表示「其實不用移送檢調，監察院都跑來了」，不過此番說法簡舒培並不埋單，再度追問「要不要移送檢調？」對此柯文哲才勉為其難表示「該怎麼做就怎麼做，政風處調查出來，也要送上來再處理。」不過簡舒培仍舊持續追問，柯文哲似乎也動怒，表示「有些題目我們不一定要回答」，最後更直白表示「不回答」。
不過柯文哲的態度也在議會持續發酵。下午議會大會期間，不分藍綠的各黨派議員都針對柯文哲與勞動局進行猛攻，簡舒培也在發言時表示，既然身為市長的柯文哲，都不願意對政風報告表達態度時，不應該建請政風處移送檢方調查，而是應該以台北市議會的名義，將該份政風報告交由檢調進行深入調查，是否有涉嫌違法。而在議場內，議員不分藍綠皆支持這樣的說法。
對此議長陳錦祥則裁示進行議事處理，確定在場人數多於出席人數的一半後，便決議將政風處的調查報告送交給檢方進行調查。