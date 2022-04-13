今年前3月稅收創新高　但證交稅已連續3個月負成長

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而累計今年前3月全國稅收實徵淨額額4827億元，創同期新高，年增155億元，年成長3.3%，其中綜所稅、關稅．營業稅、房屋稅及契稅都創下同期新高，又以綜所稅年增136億元最多，再來營所稅增加79億元、營業稅增加53億元較多，但貨物稅減少77億元、證交稅減少57億元。
就證交稅來看，今年3月及累計前3月上市櫃股票平均日成交值為3747億元、3630億元，分別較去年同月3763億元及去年同期4007億元減少，3月證交稅實徵淨額218億元雖來到近4個月新高，但仍較去年同月減少2億元，年減0.7%，也連續3個月負成長；累計1至3月證交稅收502億元，年減57億元，年減10.2%。
財政部說明，證交稅收衰退主要是受到俄烏戰爭、中國大陸疫情及美國聯準會升息等國際因素影響，使得3月台股有點震盪，但就日均量來看，成交量有回升態勢，以這3個月來看，有逐月增加。
此外，就土增稅來看，3月實徵淨額107億元，年增加10億元、年成長9.8%，主要是因有大額稅款入帳，影響所及，累計1至3月實徵淨額287億元，亦較去年同期增加14 億元，年增5%。財政部表示，3月土增稅徵起件數6萬4232件，年增2301件、成長3.7%，累計前3月徵起件數17萬1027件，年增1894件、成長1.1%。