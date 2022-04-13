新竹市議員李妍慧 出任民進黨中央黨部發言人

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由於新竹科技產業在國際上具有重要地位，李妍慧認為半導體產業跟數位科技的合縱連橫的未來政策導引、整合的部分很重要，「很多科技界、關心科技產業的朋友們，他們的意見應該要被聽到、更被重視，我希望未來能夠有機會貢獻，在黨內有這些議題發揮的空間，讓這些民眾感到被重視、被回應。」
李妍慧畢業於台大外文系與新聞研究所，是台大國發所博士候選人，具媒體出身背景。她長期關注親子、教育、青少年、科技及城市願景，擁有長達20年的民代經歷，更在最近榮登媒體調查為新竹市選區當中「政治人物好感度第一名」，同時也是本屆新竹市議會民進黨團總召。她在2020總統大選擔任蔡英文新竹市競選總部執行總幹事，經驗豐富。
多次被外界視為民進黨潛在市長人選的李妍慧，這次與立法委員林靜儀、立法委員黃世杰並列為三位民代身份的黨發言人，儼然具備「準立委」等級。除了具有深耕多年的民代經驗，可以更加貼近民眾的聲音，豐富的選戰經驗將全力為黨輔選，可望為年底九合一大選打上完美的一仗。她說：「我很高興有機會可以為黨貢獻，把我在地方累積的能量跟經驗，全力輔選民進黨所提名的縣市長候選人及所有要參選的民代公職。」
事實上，李妍慧所屬的「湧言會」成立至今不到幾年，幾乎專門出產「民進黨發言人」，「湧言會」的王定宇、趙天麟、阮昭雄、顏若芳、張志豪皆擔任過小英發言人，在媒體版面上有亮眼的表現，經驗也在團隊中持續相承，儼然是民進黨發言人製造機。