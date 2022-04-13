惠宇捐贈千萬獎助學金 攜手葳格用愛陪伴清寒學子

本諸取之社會，用於社會精神，惠宇營建機構今日由總經理顏定滄代表，捐贈一千萬元獎助學金給葳格國際學校，贊助十名清寒學生三年學費及生活費。葳格創辦人袁昶平感謝惠宇慈悲興學善舉，譽為企業展現社會責任典範，並說「今日惠宇喜捨一千萬，明日老天爺會回報千千萬萬」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

此場捐贈儀式在葳格國際學校舉辦，副市長陳子敬及市議員曾朝榮、謝明源等人見證。惠宇營建總裁張健均表示，惠宇新案「惠宇和樂」基地座落在葳格國際學校旁，基於區域共好、敦親睦鄰善意，促成惠信建設、薰漢營造聯合捐贈獎助學金美事，盼能陪伴清寒家庭學生跨越學習困境，同時減輕家庭負擔，給弱勢孩子翻轉未來機會。

▲惠宇捐贈千萬獎助學金贊助葳格清寒學子，葳格國際學校總校長林坤燦（右）代表致贈感謝狀。（圖／記者金武鳳攝，２０２２．４．１３）

葳格創辦人袁昶平引用英國首相邱吉爾與盤尼西林發明人弗萊明故事，說邱吉爾的父親曾資助貧窮的農夫之子弗萊明完成學業，弗萊明後來發明盤尼西林救了患虐疾的邱吉爾。袁昶平說，關心別人是不知道何時會救到自己，他們的故事說明，善心是會互相傳染，希望惠宇的善舉也能促成更多善心善念，拋傳引玉，嘉惠更多清寒家庭的優秀學子，讓他們接受最好的教育，成為許許多多「農夫的孩子，弗萊明第二」。

▲惠宇捐贈千萬獎助學金贊助葳格清寒學子，會後與會來賓合影見證。（圖／記者金武鳳攝，２０２２．４．１３）

惠宇營造總裁張健均說，最年輕諾貝爾得主馬拉拉有一句名言，「孩子，老師，一本書，一支筆能改變世界」；顯見教育帶給社會深遠影響。私校有師資優異、設備新穎充實、升學率高等優勢，就像葳格學校讓家長趨之若鶩。但私校也有高學費、高門檻及名額限制，並非人人都能進去。因此促成這次惠宇捐贈獎助學金美事，希望葳格留些名額給清寒優秀學子，讓他們也有受最好教育機會，也希望拋磚引玉，讓更多人響應以培育更多優秀人才。