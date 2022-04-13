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2022戒菸就贏比賽　李㼈說戒就戒被讚「真男人」

▲由左至右依序為更生人蘇哲民、資深藝人陳淑麗、矯正署副署長許金標、法務部長蔡清祥、衛福部國健署長吳昭軍、李㼈、董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、法務部次長陳明堂。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.13）
▲由左至右依序為更生人蘇哲民、資深藝人陳淑麗、矯正署副署長許金標、法務部長蔡清祥、衛福部國健署長吳昭軍、李㼈、董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、法務部次長陳明堂。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.13）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-13 17:36:52

2022戒菸就贏比賽又開跑了！法務部今（13）日舉辦記者會，邀請戒菸義工李㼈、資深藝人陳淑麗等人到場。法務部長蔡清祥表示，為鼓勵收容人戒菸，十多年來持續支持比賽，並提供無菸工廠、移居禁菸房，讓戒菸者增加探監次數與祭典獎勵等，收容人吸菸率已降下10.7％。藝人李㼈也說，他戒菸成功後，連在路上都被阿婆拍肩膀稱讚「真男人！」

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根據矯正署統計2012、2014、2016、2018、2020、2022年收容人吸菸率，入監前都在9成上下，經過戒菸就贏以及法務部的獎勵，在2018年以前大概能降到8成，但從2020年起則降到7成。

▲董氏基金會菸害防制中心主任林清麗。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.13）
▲董氏基金會菸害防制中心主任林清麗。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.13）
董事基金會菸害防制中心主任林清麗表示，從法務部鼓勵收容人戒菸十年有成的資料，好像看幾年都一樣，但時間拉長再看，當部長親自帶領法務部鼓勵跟參與、支持戒菸就贏比賽，有更大的改變，2020年入監吸菸率在89.11％，但那一年所有的輔導、獎勵及鼓勵，讓當年吸菸率降到74.46％，下降14點多個百分點。

2010年參加「戒菸就贏」的演員李㼈，列5項戒菸後的好處，包括：呼吸順暢，精神一級棒、沒有二手菸及菸臭味、讓媽媽安心，孩子開心、省錢，不受菸癮控制、贏得婆婆媽媽們的稱讚。

李㼈說，他菸齡27年，每早起床常覺得醒不來，必須先點根菸才能慢慢下床，成功戒菸後起床神清氣爽，呼吸順暢「起床真的就是起床」，這是第一個好處；另外，有抽菸跟沒抽菸的味覺就是不一樣，戒菸後，味覺、嗅覺都告訴他實在「有夠臭」，而且現在一包菸1、200塊，不抽菸，一年可省下36000元。

李㼈戒菸成功後經過媒體報導，有一天他過馬路時，看到一個老太太一直看著他，還突然拍拍他肩膀說出「真男人」3個字。李㼈表示，那感覺是說我們說戒菸真的戒菸，老太太從心裡覺得他是一個真男人，「得到的尊重是錢買不到的。」

▲志工、演員李㼈。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.13）
▲董氏基金會志工、演員李㼈。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.13）
衛福部國健署自2002年起每2年舉辦「戒菸就贏」比賽，法務部矯正署則自2010年加入，雙方合作6年，曾有6000組以上收容人參與比賽，今年是第7年。

最新研究指出，吸菸者感染新冠病毒的住院風險比不吸菸者高出8倍，重度吸菸者染疫後死亡風險高出10倍。董事基金會鼓勵吸菸者找不吸菸者組隊參賽，只要在4月底前完成報名，5月比賽期間不吸菸，成功組有機會參加獎金30萬或6萬元等抽獎活動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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