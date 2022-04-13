2022戒菸就贏比賽　李㼈說戒就戒被讚「真男人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
董事基金會菸害防制中心主任林清麗表示，從法務部鼓勵收容人戒菸十年有成的資料，好像看幾年都一樣，但時間拉長再看，當部長親自帶領法務部鼓勵跟參與、支持戒菸就贏比賽，有更大的改變，2020年入監吸菸率在89.11％，但那一年所有的輔導、獎勵及鼓勵，讓當年吸菸率降到74.46％，下降14點多個百分點。
2010年參加「戒菸就贏」的演員李㼈，列5項戒菸後的好處，包括：呼吸順暢，精神一級棒、沒有二手菸及菸臭味、讓媽媽安心，孩子開心、省錢，不受菸癮控制、贏得婆婆媽媽們的稱讚。
李㼈說，他菸齡27年，每早起床常覺得醒不來，必須先點根菸才能慢慢下床，成功戒菸後起床神清氣爽，呼吸順暢「起床真的就是起床」，這是第一個好處；另外，有抽菸跟沒抽菸的味覺就是不一樣，戒菸後，味覺、嗅覺都告訴他實在「有夠臭」，而且現在一包菸1、200塊，不抽菸，一年可省下36000元。
李㼈戒菸成功後經過媒體報導，有一天他過馬路時，看到一個老太太一直看著他，還突然拍拍他肩膀說出「真男人」3個字。李㼈表示，那感覺是說我們說戒菸真的戒菸，老太太從心裡覺得他是一個真男人，「得到的尊重是錢買不到的。」
衛福部國健署自2002年起每2年舉辦「戒菸就贏」比賽，法務部矯正署則自2010年加入，雙方合作6年，曾有6000組以上收容人參與比賽，今年是第7年。
最新研究指出，吸菸者感染新冠病毒的住院風險比不吸菸者高出8倍，重度吸菸者染疫後死亡風險高出10倍。董事基金會鼓勵吸菸者找不吸菸者組隊參賽，只要在4月底前完成報名，5月比賽期間不吸菸，成功組有機會參加獎金30萬或6萬元等抽獎活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！