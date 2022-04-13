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房地合一稅收花去哪？林奕華轟：政府作莊淪炒房幫兇

▲國民黨立委林奕華質疑政府打防政策反效果。（圖／林奕華辦公室提供）
▲國民黨立委林奕華質疑政府打防政策反效果。（圖／林奕華辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-13 17:27:082022-04-13 17:30:09

針對居住正義問題，國民黨立委林奕華今（13）日於財政委員會質詢財政部長蘇建榮，有關為實現居住正義所新課徵的房地合一稅用途時，蘇建榮親口表示，房地合一稅稅收，10%用作中央統籌分配稅款，其餘90%用於社福長照使用。換句話說，行政院為實現居住正義，新增抑制不當炒房的房地合一稅，「事實上一毛錢都沒有用於住宅政策或改善居住正義的問題上」。

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林奕華指出，105年財政部在修所得稅法，有關新增房地合一稅時，具體表示修法的目的是為了抑止投資客短期不當炒房，並在所得稅法第125條之2，明訂房地合一稅「扣除由中央統籌分配予地方之餘額，循預算程序用於住宅政策及長期照顧服務支出；其分配及運用辦法，由財政部會同內政部及衛生福利部定之。」截至110年底，財政部總共新增近450億元的房地合一稅，但主計總處、內政部卻一毛錢都沒有用於住宅政策、改善居住正義問題。林奕華痛批民進黨政府是「鈔票、選票通通要，唯有居住正義不要」。

林奕華表示，行政院過去常常大肆宣傳，政府接二連三對炒房下重手，但實際成果卻是事與願違，反倒成為炒房幫兇。林奕華就舉內政部住都中心大舉匡列精華區國有土地，以籌措社宅基金名義，用公辦都更方式化整為零出售國有土地，進一步帶動周邊房價為例，就可知道政策美其名是抑制房價、打炒房，實際上卻是政府作莊，帶頭炒房拿國有土地換現金。

林奕華以房地合一稅與內政部此次要修正的平均地權條例為例，政府不從源頭課徵囤房稅，造成打房往往都打一半，一下打成屋市場，一下打預售屋市場。表面上成屋、預售屋都打了，但實際上卻是讓投資客資金在成屋市場、預售屋市場相互流動，雙雙墊高成屋與預售屋的房價。尤其在房地合一稅2.0實施後，雖然表面上大舉提高投資客短期交易成本，但實際上短期交易成本卻是都由買方吸收，造成政府、投資客大賺稅金與價差，苦了自住客與小老百姓。

最後，林奕華呼籲，內政部應積極向行政院爭取房地合一稅，至少50%稅收用於住宅政策，改善居住正義問題。畢竟當初政府開徵房地合一稅的目的就是要實現居住正義，結果相關稅收卻一毛錢沒有挹注相關居住正義政策，實在相當諷刺。林奕華同時也建議行政院，除了研議真正能抑制不當炒房的政策外，也應該研議鼓勵民眾不炒房、最多持有一屋的政策，例如給予一屋族減半升息、低稅低利的優惠。政府唯有棍子、胡蘿蔔齊下，才能真正解決炒房問題。

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