全力護航動態清零 中國官媒齊稱「為了大家好」絕不動搖

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這篇今（13）日刊載標題為「堅持動態清零，打贏抗疫硬仗」的文章中強調，清零就是「發現一起、撲滅一起」，透過兩年多的防控實踐證明，動態清零是符合現階段及時控制疫情的最佳選擇，而快速和精準的動態清零正是中國控制疫情的「法寶」，同時強調局部地區被管控是一時不方便，也是為了大家好；堅守住，是為了更多地方的平安。
文章引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長梁萬年說法，指出中國老年人口數量龐大，堅持動態清零才是尊重生命，如果選擇「躺平」對於這些高危險族群來說才是災難，並稱在人民群眾的生命安全這筆「明白賬」面前，容不得絲毫糊塗。
文末也表示，中國一直在思考如何用更小成本在更短時間內控制住疫情，減少疫情對經濟社會發展、人民生產生活的影響，「不能否認的是，當下人民群眾的生產生活存在諸多不便，但這些短時的『陣痛』都是為了實現更穩固的『長康久健』」。
事實上，中國官媒與專家們過去也不斷強調清零的重要，拒絕「與病毒共存」的生活型態，對於當局的清零方針有著絕不動搖的共識，例如《人民日報》8日就刊登一篇頭版文章《動態清零體現尊重科學、尊重規律》，指出「動態清零」的精髓，一是快速，二是精準，可以說是「努力用最小的代價實現最大的防控效果」的必然要求，是尊重科學、尊重規律的有力體現；且越是在這樣面臨傳播力強、無症狀感染者眾的情況下，「越要堅持『動態清零』總方針不猶豫不動搖」。
上海防疫專家吳凡也稱中國與西方國家不同，病毒並沒有「大流行」過，人們都是靠疫苗獲得免疫，唯有堅定「動態清理」，才能保護好免疫力弱的人群；《經濟日報》刊登的社評更指「躺平共存是侮辱科學，動態清零才是尊重科學」，中國首席防疫專家、中國工程院院士鍾南山更表示，從全球的平均數據來看，新冠疫情的死亡率還是遠遠超過流感的。雖然Omicron病死率比較低，但大規模發生後，死亡數是肯定會增加的，不嚴格管控恐將會丟失更多的生命。
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