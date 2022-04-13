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亞太電信進軍元宇宙 　打造全台首座共享空間XLAND

▲亞太電信打造元宇宙的共享平台「XLAND」 ，用手機、平板就能體驗，大幅提升消費者體驗的便利性。(圖／官方提供)
▲亞太電信打造元宇宙的共享平台「XLAND」 ，用手機、平板就能體驗，大幅提升消費者體驗的便利性。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-13 19:38:55

元宇宙商機無限，相關產值將在2030年成長至2.5兆美元，亞太電信今(13)日正式進軍元宇宙市場，攜手XRSPACE提供即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間；同時聯手NFT發行平台、內容提供商等逾20家生態系夥伴，進行技術平台、應用與跨終端整合，首波結合Avatar、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合六大亮點服務，建構3D虛擬世界，推出名為「XLAND」的全台首座多功能元宇宙共享空間。

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▲亞太電信進軍元宇宙。(圖／官方提供)
▲亞太電信攜XRSPACE等逾20家生態系夥伴，打造XLAND多功能元宇宙共享空間。(圖／官方提供)
凡下載GtTV APP，點選「XLAND」入口，至GOXR APP註冊後即可登入「XLAND」，開放全民體驗。用戶可創建個人專屬Avatar，即時表達情緒，自拍上傳或分享至社群。XLAND 同時設置Avatar AI虛擬導覽員LUNA，提供迎賓與導覽的互動服務。

亞太電信創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore四大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬Avatar，透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗。

▲亞太電信進軍元宇宙。(圖／官方提供)
▲XLAND 於MetaTalk首波推出「做自己」名人系列講堂。(圖／官方提供)
XLAND 回饋玩家，全台限量首發三款限量NFT，包含鴻海電動車3D NFT、張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT、客製化「做自己」NFT，即日起至5/31止，完成者定任務即可參加限量NFT抽獎。以「共享空間」作為定位，全民透過行動裝置即可進入，未來將分階段增加虛擬錢包交易、遊戲化機制強化、推出個人專屬空間、UGC 空間競賽、 Avatar DIY等。

 
電信首創ESG結合元宇宙，亞太電信於XLAND推出「你灌溉 我捐款」活動，邀請民眾化愛心為行動，用戶每灌溉1次希望樹，亞太電信捐出5元給伊甸基金會，支持象圈工程計畫，共同「圈起」社區的支持網絡，幫助偏鄉學童安心長大，翻轉未來。亞太電信與音樂NFT平台FANSI合作，於MetaShow全台獨家首播音樂才子張雨生未發表過的音樂作品「樂界」NFT。4月24日至5月29日連續六個周日的晚上6:07推出張雨生圓夢場演唱會，開放全民免費體驗，參加活動者還可抽張雨生「樂界」NFT。

▲亞太電信進軍元宇宙。(圖／官方提供)

▲XLAND 於MetaShow全台獨家首播張雨生未公開音樂「樂界」NFT元宇宙發表會。(圖／官方提供)

MetaTalk空間首波推出「做自己」名人系列講堂，集結知名Podcast節目主理人「寶博士」葛如鈞、杰思國際娛樂副總蘇育德、Wondercise行銷長陳愷昀、聯經出版公司總經理陳芝宇等十多位來自新創、科技、財經與藝文等各界名人， Avatar透過元宇宙形式，以沉浸式講座感受全新的體驗。

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