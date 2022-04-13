亞太電信進軍元宇宙 　打造全台首座共享空間XLAND

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亞太電信創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore四大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬Avatar，透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗。
XLAND 回饋玩家，全台限量首發三款限量NFT，包含鴻海電動車3D NFT、張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT、客製化「做自己」NFT，即日起至5/31止，完成者定任務即可參加限量NFT抽獎。以「共享空間」作為定位，全民透過行動裝置即可進入，未來將分階段增加虛擬錢包交易、遊戲化機制強化、推出個人專屬空間、UGC 空間競賽、 Avatar DIY等。
電信首創ESG結合元宇宙，亞太電信於XLAND推出「你灌溉 我捐款」活動，邀請民眾化愛心為行動，用戶每灌溉1次希望樹，亞太電信捐出5元給伊甸基金會，支持象圈工程計畫，共同「圈起」社區的支持網絡，幫助偏鄉學童安心長大，翻轉未來。亞太電信與音樂NFT平台FANSI合作，於MetaShow全台獨家首播音樂才子張雨生未發表過的音樂作品「樂界」NFT。4月24日至5月29日連續六個周日的晚上6:07推出張雨生圓夢場演唱會，開放全民免費體驗，參加活動者還可抽張雨生「樂界」NFT。
▲XLAND 於MetaShow全台獨家首播張雨生未公開音樂「樂界」NFT元宇宙發表會。(圖／官方提供)
MetaTalk空間首波推出「做自己」名人系列講堂，集結知名Podcast節目主理人「寶博士」葛如鈞、杰思國際娛樂副總蘇育德、Wondercise行銷長陳愷昀、聯經出版公司總經理陳芝宇等十多位來自新創、科技、財經與藝文等各界名人， Avatar透過元宇宙形式，以沉浸式講座感受全新的體驗。