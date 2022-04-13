韓國女童星聯手客兄殺夫詐千萬保金　仁川檢方發布通緝令

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然而，在丈夫溺斃後5個月，李恩海向保險公司請領8億韓元（約新台幣1900萬元）的保險金，但保險公司發現，婚後短短半年內，李恩海就幫尹相燁買了4種人壽、保險，受益人填的都是自己，而且每個月至少需要支付70萬韓元的保費，如今尹相燁有8億韓元的死亡保險，而潛水事件就發生在保險到期前4個小時。
人壽保險協會負責人告訴媒體，因為這些保單每個月的保費很高，一次性投四份保險的情況並不常見，因此懷疑有詐不願給付這一大筆保險金。李恩海於是聯繫了韓國電視台的某個時事節目，說明了事情發生的來龍去脈後，抱怨保險公司的險惡並想透過節目申訴，殊不知卻引起不少人的質疑。
2020年12月，在尹相燁的家屬與保險公司提供的資料下，仁川地檢署重新調查這起事件，發現當天陪同的好友當中一名30歲男子趙賢洙與李恩海過從甚密，檢調單位決定朝「聯合小王殺夫詐領保險金」的方向偵辦，並發現2019年時，李恩海準備給尹相燁的食物當中，就曾混入河豚肉，企圖利用河豚的毒量毒死尹男，但最後尹男因毒性不足並未被毒死，韓國媒體甚至透露警方找到的通訊紀錄，其中李恩海就曾傳訊息給趙賢洙「已經放了這麼多河豚，他怎麼還不死？」
調查結果發現，尹相燁與李恩海不僅年差11歲，尹的年收入還高達6000萬韓元，但全都信任的交給自己結婚8年的妻子，並收養了妻子的女兒，自己過著極為簡居的生活在外租屋，妻子與小孩卻住進他原本貸款買下的豪華新房，檢方採納朋友們指稱尹相燁明明就不黯水性的證詞，加上法醫檢驗出有明確的證據可以顯示死者在溺斃前是有求生跡象的，因此認定李恩海刻意慫恿丈夫跳水卻不救，導致尹男被活活溺死。
去年12月仁川檢方傳喚兩人，但在第2次傳喚時李恩海與趙賢洙卻人間蒸發，從此消失至今，檢方也決定在昨（12）日公開發布通緝令與人像。有韓媒更透過照片與身分發現，李恩海在20年前其實曾經上過電視台的實境節目《LOVE HOUSE》因此有些知名，當時的她就讀國小6年級，由於父母都是殘障人士，家境不好仍照顧父母的「孝女」形象替她打開知名度，這個特地尋找需要幫助的家庭節目更替他們改善不少家境，成功讓她渡過難熬的童年，只是隨著時間過去，長大後的她也沒沒無聞了，沒有人能料想的到，下一次登上電視台卻是遭到通緝。