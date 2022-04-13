黃國倫困上海一日一餐「狂瘦13公斤」 國台辦急關切
寇乃馨、黃國倫是演藝圈知名夫妻檔，近年赴陸發展直播、演藝相關事業，最近上海因疫情嚴峻而封城，居住當地的2人也是其中受難者，目前正在接受隔離。黃國倫近日發文透露上海缺乏物資，只好進行一日一餐，對此，國台辦發言人馬曉光今（13）日也針對此事做出回應。
黃國倫在臉書透露自己暴瘦13公斤，除了本身就在減肥之外，加上隔離21天後，又碰上上海全面封控，且比預期久，所以一天只吃一餐，還不忘附上與寇乃馨的居家照，從照片中可以看出黃國倫確實消瘦不少，儘管目前仍正在進行隔離，仍樂觀以對：「隔離不易，封控更難，但卻換來回到年輕時的理想體重，還是賺了，這是最壞的時代，也是最好的時代，端看我們怎麼想，我們怎麼過。」
消息傳出後掀起外界關注，馬曉光稍早在國台辦例行新聞發布會中，被問到有台灣藝人聲稱因疫情關係上海物資缺乏，將如何提供協助，馬曉光表示上海市台辦，有專門打電話與黃國倫夫妻聯繫並詢問需求，對方則回應目前生活、吃飯沒有問題，強調不是一天只能吃到一頓飯，而《NOWnews今日新聞》記者也詢問寇乃馨，至截稿前未獲得回應。
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