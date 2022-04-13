今日廣場》孫榮富／中正紀念堂需要改名嗎？

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中正紀念堂有必要改名嗎？真的要如同蔣萬安委員說的：改名為台灣建設紀念館嗎？台灣建設紀念館的概念是什麼，中正紀念堂的定位又是什麼，蔣萬安委員搞清楚了嗎？這是個嚴肅的公共議題，不是個操作的選舉議題，請蔣萬安委員團隊們一定要搞清楚。
每個建築物都有它的歷史定位與存在的紀念價值，如果要成立台灣建設紀念館，可以另尋合適的地點，才是尊重「台灣建設」過程中每個值得紀念的人、事、物，而非輕易將一個紀念堂「改名」成另外一個紀念館。既然是紀念館，就一定有其不可被動搖的意義，換句話說，即便是轉型正義，假若這個中正紀念館有其紀念價值，又何需改名呢？
再者，事實上，台灣社會已經有228紀念館了，為什麼一定要把中正紀念堂做這樣劇烈的改變，再次挑起這個藍綠仇恨的政治議題，造成大家沒必要的不安呢？難道，就是為了年底的市長選舉？中正紀念堂就這麼廉價嗎？
想一想，中正紀念堂是一個人的回憶還是一群人的記憶？事實上，現在中正紀念堂裡還有許多的志工在服務人群。其實，在轉型正義的推動下，中正紀念堂的內涵已經有了改變，它正在招募「人權文史導覽志工」，它從一個嚴肅，冷冰冰令人敬畏的場所，逐漸轉變成一個親民的社教場域，充分利用空間，做各種展覽，開設了1百多門課程，每日數千上萬人來參觀、上課，也是觀光客的最愛。
一群人的記憶就是歷史。歷史是不可以抹掉的！中正紀念堂若改名為台灣建設紀念館，那麼這其實等於是沒收了許多的記憶與歷史，這不是一個有為的政府應該做的事。也請蔣萬安委員再思考一下罷。
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