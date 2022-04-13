名家論壇》錢震宇／走在民眾後面的防疫作為

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疫情持續升溫，政府的作法卻是不斷放寬。教育部放寬停課標準，全校有1/3班級或超過10班以上出現確診個案，且為密切接觸者，該校才需實施全校暫停實體課程；衛福部也放寬措施，同戶可居家隔離，清消過後也可以共用衛浴，隔離期滿快篩過後就可以自我解隔離。
不斷放寬的理由是台灣民眾都有抗體嗎？打了第三劑就能免疫嗎？很多家長不解的是，明明學校有學生確診，之前停課現在不停，然後又不公布確診足跡，到底是為什麼？我們根本聽不到指揮中心的專業解說及國際作法，有的只是牽強附會的理由，跟一再搪塞的「滾動式檢討」。
從疫情剛爆發時的嚴管嚴抓，強制檢疫，到後來的自我感覺良好，不斷大內宣的口罩外交、國產疫苗輸出，到今年初一度在研究何時解封跟不用戴口罩，陳時中等人的想法都覺得台灣的疫情控制得宜、民眾自我保健觀念強，但其實都是且戰且走，缺乏戰略規劃。就問一句，疫情指揮中心有沒有真正去研究病毒的變異跟預防？
說實在的，疫情多點爆發，早從日韓及香港經驗就可以看到，國內早該有所防備。可是我們看到的卻是一路落後各國的防疫作為，從一開始口罩短缺、不願普篩跟入境全面篩檢，到後來採購疫苗，再到之後疫苗催打，再到現在快篩試劑價格太貴，跟洽談12歲以下兒童疫苗，那一項政府有提前做好準備？還好意思說「超前部署」？
蔡英文執政一直有個很大的盲點，就是口號喊得震天價響，實際上裏頭都是空的，防疫措施看起來很漂亮、其實內容漏洞百出。「新台灣模式」、「重症清零、輕症管控」，都是形式上的描述，落實到第一線的執行面完全不行，現今的病床數輛、醫護人員人力、防疫車隊、隔離旅館等，是否能應付這次大規模的感染，都是問號！即便是輕症，也應該要有一套清楚而明確的指引。
當初政府未積極催打，導致大批過期疫苗遭銷毀，現在疫情緊張又開始疾呼要民眾施打疫苗，但疫苗數量是否足夠？當時採購的疫苗是為了Omicron，現在的BA2變種能否有效防治？難道衛福部、陳時中一點都沒有責任嗎？
就拿停課標準來說，前後矛盾到讓人匪夷所思，教育部跟衛福部顯然各自為政，國內仍有許多12歲以下孩童一劑未打，萬一確診很容易演變成重症，但教育部卻宣布放寬停課政策，把新冠肺炎當成感冒對待，要大家別擔心。也難怪有家長發起自救，只要知道學校有人確診，就直接請假，在家學習，更離譜的是，有的學校根本不知道校內有沒有人確診，因為不通報就不知道。
陳時中說，新制不會比以前更鬆，因為把疫調精神引進停課標準中，是更科學的方法。請問有人聽得懂他在說什麼？他說防疫走到現在「自己有點累了」，別說他累，民眾跟企業早被模糊不清、一日數變的防疫政策搞得更累。
民眾自己想辦法居家隔離、停班停課標準一團亂，大家自求多福，連應該要讓人人都有的快篩試劑，都要大家各憑本事，花大錢去採購，這政府施政真的及格嗎？防疫走在別國後面就算了，現在竟然走到民眾後面去了，這個政府只剩每天講幹話、做虛工的功能了，說真的留著幹嘛？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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