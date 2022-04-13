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湖南男大生面試遭嗆　人資見校名狠酸「垃圾就是垃圾」

▲湖南一名男大生透過網路人力平台面試，被對方人資問及校名時竟遭嗆「垃圾就是垃圾」。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲湖南一名男大生透過網路人力平台面試，被對方人資問及校名時竟遭嗆「垃圾就是垃圾」。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-13 22:04:43

面對疫情有不少應屆畢業的大學生希望能提早準備踏入職場，早早開始尋找實習或面試機會，陸續在人力銀行上與不同公司的人資們接洽。不過在中國湖南有一名男大生在與公司人資接洽過程中，似乎因為學校被對方瞧不起，雙方你來我往中發生口角，沒想到人資最後還落下一句「垃圾終究是垃圾」狠話，讓男大生相當不滿，將對話過程公布到網路上後引發熱議。

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一名就讀湖南工商大學的黃姓男大生表示，3月26日自己透過求職網站「BOSS直聘平台」與一名自稱是「領航中視國際公司」的人資毛姓總監接洽，與湖南領航中視國際公司溝通期間，黃姓男大生被問到「是否有實習經歷」時，人資一聽到沒有且知道對方的學校後，便稱其校「不靠譜」還說自己公司是該校的實習實訓基地，經黃同學反駁後，該名人資總監竟狠酸一句「垃圾終歸是垃圾」後就不再回應。

▲湖南一名男大生透過網路人力平台面試，被對方人資問及校名時竟遭嗆「垃圾就是垃圾」。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲湖南一名男大生透過網路人力平台面試，被對方人資問及校名時竟遭嗆「垃圾就是垃圾」。（圖／翻攝自北京新浪網）
綜合中國媒體報導，該公司成立於2021年4月，業務內容多為網路廣告服務、廣告製作等，不過經過搜尋現在已經關閉所有應徵職缺。根據資料顯示，黃同學應徵的職位是電話客服，公司說明欄位上指出薪水組成包含3千到5千人民幣，（約新台幣1.3萬－2.2萬元）的底薪，加上1千到3千人民幣，（約新台幣4千－1.3萬元）的業績獎金，每個月至少會有9千人民幣（約新台幣4萬元）。

黃同學告訴媒體，至今他仍不明白對方為何要辱罵自己，「可能是我回覆反駁了他的一些話，所以才對我有這麼大的惡意」；而人力網「BOSS直聘平台」收到申訴後，也由客服方率先向黃同學致歉，並發表聲明指出將會關閉該相關職位的招聘，「希望用人企業不要再夾雜私人情緒，這也是對應聘者的一種尊重」。

▲湖南一名男大生透過網路人力平台面試，被對方人資問及校名時竟遭嗆「垃圾就是垃圾」。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲黃同學在社群平台上公開對話紀錄與應徵頁面截圖。（圖／翻攝自北京新浪網）
對此，該公司李姓負責人則表示，由於是求職者主動聯繫人資單位諮詢職位，毛姓人資總監與對方溝通中，認為對方有所冒犯，才說了學校「不靠譜」的玩笑並非帶有惡意，然而對方回覆的文字連續兩句話出現多個問號，明顯是有攻擊性、帶節奏的，「在這種情況下，HR就說了『一個未畢業的學生，找工作這麼犀利』」。

李先生表示，雙方在溝通中情緒都有波動，說了過於激動的言論，對方也在毛姓人資回覆後回了一句「XX東西」，同時表示這件事導致公司在網路遭到霸凌，對公司聲譽有一定毀損，部分網友甚至以找工作為由進行電話、簡訊騷擾與言論攻擊，最後僅回應「有問題我們公司不迴避，包括我們現在也積極與對方院校保持溝通，看如何能把事件圓滿解決。如果報導只是截取了一部分，並沒有結合整個溝通的語境，這樣明顯是把網友帶偏了」。

▲湖南一名男大生透過網路人力平台面試，被對方人資問及校名時竟遭嗆「垃圾就是垃圾」。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲該公司遭到不少網友攻擊騷擾，給出對話紀錄認為對方也有問題。（圖／翻攝自北京新浪網）

 

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