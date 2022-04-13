湖南男大生面試遭嗆　人資見校名狠酸「垃圾就是垃圾」

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中國媒體報導，該公司成立於2021年4月，業務內容多為網路廣告服務、廣告製作等，不過經過搜尋現在已經關閉所有應徵職缺。根據資料顯示，黃同學應徵的職位是電話客服，公司說明欄位上指出薪水組成包含3千到5千人民幣，（約新台幣1.3萬－2.2萬元）的底薪，加上1千到3千人民幣，（約新台幣4千－1.3萬元）的業績獎金，每個月至少會有9千人民幣（約新台幣4萬元）。
黃同學告訴媒體，至今他仍不明白對方為何要辱罵自己，「可能是我回覆反駁了他的一些話，所以才對我有這麼大的惡意」；而人力網「BOSS直聘平台」收到申訴後，也由客服方率先向黃同學致歉，並發表聲明指出將會關閉該相關職位的招聘，「希望用人企業不要再夾雜私人情緒，這也是對應聘者的一種尊重」。
對此，該公司李姓負責人則表示，由於是求職者主動聯繫人資單位諮詢職位，毛姓人資總監與對方溝通中，認為對方有所冒犯，才說了學校「不靠譜」的玩笑並非帶有惡意，然而對方回覆的文字連續兩句話出現多個問號，明顯是有攻擊性、帶節奏的，「在這種情況下，HR就說了『一個未畢業的學生，找工作這麼犀利』」。
李先生表示，雙方在溝通中情緒都有波動，說了過於激動的言論，對方也在毛姓人資回覆後回了一句「XX東西」，同時表示這件事導致公司在網路遭到霸凌，對公司聲譽有一定毀損，部分網友甚至以找工作為由進行電話、簡訊騷擾與言論攻擊，最後僅回應「有問題我們公司不迴避，包括我們現在也積極與對方院校保持溝通，看如何能把事件圓滿解決。如果報導只是截取了一部分，並沒有結合整個溝通的語境，這樣明顯是把網友帶偏了」。