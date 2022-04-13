最甜BL台劇吻不停 《正負》高顏值CP「嘴唇比女生好親」
林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰今（13日）出席《正負之間》線上記者會，這部戲創下BL台劇最高吻戲次數，石承鎬說：「因為劇本真的超多吻戲，拍攝到後期導演都叫我跟林上豪不要再親了。」林上豪是第一次跟男生在螢幕接吻，大讚石承鎬的嘴唇比女生的還好親。
4人為了培養默契短暫合宿3天，林上豪說石承鎬很貼心，2個晚上都等他先睡，石承鎬才睡，讓他有被守護的感覺，因為兩人吻戲很多，石承鎬每天傳訊息跟林上豪聊天、說晚安，「盡量成為對方安心的人，就不太會尷尬。」李見騰合宿完發現鄭齊磊有地雷，就是包包不准別人亂動，有次他看到鄭齊磊東西掉出來，想幫他撿起來放回去，卻發現鄭齊磊面有難色，鄭齊磊聽了解釋：「我覺得包包放好比較安心，這是我的習慣。」
李見騰剛開始與鄭齊磊相處，覺得他距離感頗重，「越是這樣，我越想看你底線在哪。」有一次李見騰主動躺在鄭齊磊床上跟他聊天，鄭齊磊手機滑一滑突然提議自拍，還把兩人合照傳給爸媽，介紹說：「接下來我要跟這個人一起拍片。」李見騰當下覺得這個舉動很貼心，一下子打破了隔閡，鄭齊磊開玩笑說：「我跟爸媽說過年要帶李見騰回去吃飯。」
今日釋出《正負之間》90秒預告，「鄭傅CP」林上豪與石承鎬穿上高中制服，化身青春洋溢高中生，深情向對方告白：「我會一直陪在你身邊。」另一邊的「加簡CP」鄭齊磊與李見騰，日與夜的命定交錯因而誤闖彼此生活，李見騰揪心拋下一句：「我並不覺得，這些回憶可以這麼輕易地被拋棄。」透露了兩人的關係，似乎將面臨重大考驗。《正負之間》4月15日起每周五中午在CATCHPLAY+影音平台播出。