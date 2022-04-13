議員初選倒數衝刺 立委林淑芬陪「小飛俠」李宇翔車掃
民進黨將於5月2日－5月8日的晚間，進行新北市議員的初選，新人為拚出線，紛紛找大咖助陣；爭取新北市第2選區（林口、五股、泰山區）議員提名的李宇翔，今（13）日邀立委林淑芬陪同至五股當地的信仰中心賀聖宮參拜，隨後進行車隊的掃街拜票。
被網友封為「民進黨最後良心」的林淑芬表示，她觀察李宇翔認真努力、勤走基層，所以必須給他最大的鼓勵與加油，因此今日特陪同李宇翔以車隊掃街的方式，拜託大家接到電話的民調時，唯一支持李宇翔；同時也特別引用「天道酬勤」4個字勉勵李宇翔，期許他繼續努力。
李宇翔指出，過去在地方擔任市議員助理的時候，跑行程常與林淑芬碰面，雙方有一定程度的認識；為此，當他宣布爭取民進黨市議員的提名後，第一時間就徵求林淑芬的同意，掛上與林淑芬合照的宣傳看板，希望增加民眾的認同與支持。
李宇翔說，走訪基層時，地方鄉親皆盛讚林淑芬是認真的好立委，並推薦他一定要邀請林淑芬來助陣加持；因此在初選倒數衝刺的階段，力邀林淑芬陪同在五股的大街小巷車掃拜票，爭取更多民眾的支持，林淑芬也一口答應，讓他相當感恩。
李宇翔強調，林淑芬真的超高人氣，上午預告將與林淑芬合體車掃後，就接到許多鄉親來電詢問車掃的路線，希望能夠在途中為他們加油鼓勵，沒想到實際上路後，沿途民眾反應熱烈，除了揮手比讚外，竟有好幾個店家施放鞭炮歡迎，讓他們在車上感到受寵若驚。