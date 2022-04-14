OPPO Reno7 Z 實測開箱搶先看！1.3萬有找CP值超高
以人像拍攝見長的OPPO，上半年新機Reno7系列繼月前發表的Reno7、Reno7 Pro後，今(14)日再度宣布推出更好入手的「OPPO Reno7 Z」，擁有該系列的主打功能，包含鏡頭旁的呼吸燈以及光斑人像。同步推出「OPPO Enco Air2真無線耳機」，除了基本款白色之外，也引進粉嫩的「晴空藍」，霧面機身和半透明充電盒設計更具有辨識度。Reno7 Z售價12,990元，4/19前預購，即贈OPPO O-Fresh立體聲3.5mm耳機(市值690元)、專屬保護殼(市值690元)及指定配件購物金300元，登錄再享12個月螢幕意外保障服務和6個月延長保固服務，Enco Air2售價1,999元，兩款都將於4/20同步上市。
Reno7 Z搭載6400萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，主打「光斑人像拍照」能精準預測景深並優化光斑輪廓呈現更真實細膩虛化，相比上一代在人像邊緣的處理也更流暢。1600萬畫素前鏡頭，加入「前鏡頭人像HDR」，在自拍模式下能自動監測背景光線並開啟HDR。
螢幕為6.4吋擁有Netflix HD影片認證，重量173克，拿在手上感覺相當輕巧。雙鏡頭的地方載入雙環星軌呼吸燈，可依使用者自訂選擇讓呼吸燈在充電時恆亮，接收來電、通知提醒和啟動遊戲時閃爍。搭載高通S695 5G晶片，4500mAh大電池和33W SUPERVOOC超級閃充，充電5分鐘通話3小時，更可為Reno7 Z在63分鐘內充電至100%。
Reno7全系列3款台灣都登場了，這三款該如何抉擇？Reno7 Pro 售價21990元、Reno7售價15990元、Reno7 Ｚ售價12990元。其中Pro有拉出產品區隔，處理器和旗艦感光元件都高其他兩款手機一階，對於規格和拍照特別要求者可以優先考慮。另外的兩款的界線就有點模糊，差Reno7 3000元的Reno7 Z少了些什麼？Reno7 Z快充為33W(Reno7 65W 超級閃充)，容量只有128GB(Reno7為256GB)，前鏡頭僅1600萬畫素((Reno7為3200萬畫素)，如果沒有超級快充需求，容量也可以用擴充記憶卡補給，其實Reno7 Z 售價1.3萬有找算是性價比高。
OPPO Enco Air2 真無線耳機具備AI深度通話降噪技術，採用13.4mm複合鍍鈦振膜喇叭，搭配HeyMelody歡律APP更可自選脈衝低音或悠揚人聲兩種音效模式。續航力上搭配充電盒最長可聆聽24小時。即日起至4/19預購，享早鳥優惠價1,699元。