掌控實權有差？德總統因友俄被拒 烏克蘭：期待總理來
德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）近日出訪波蘭華沙，感謝波蘭為烏克蘭難民的付出，並與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會晤，透露自己原有意訪問烏克蘭首都基輔，但得知基輔方面「不希望他去」。有德媒認為，這是因為史坦麥爾過去與俄國關係友好，曾主導親俄政策，才會吃閉門羹；對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，基輔政府希望德國聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）來訪，而且承諾提供更多的武器援助。
綜合外媒報導，史坦麥爾出訪遭拒一事，在德國政壇引起嘩然，被視為基輔對德國的外交污辱。對此阿列斯托維奇13日在接受德媒訪問時表示，澤倫斯基無意冒犯柏林，只是期待德國總理的到來，能直接做出務實的決定，包括提供武器。
德國總理蕭茲至今仍拒絕提供烏克蘭重型武器，阿列斯托維奇指出，烏克蘭遲遲未獲得德國在這方面的承諾，每時每刻都有寶貴的性命在戰爭中逝去，而德國應能了解戰爭的可怕。
此外，蕭茲13日在接受德媒訪問時也聲稱，目前並無出訪烏克蘭的打算，並對總統史坦麥爾未獲烏克蘭接待一事感到惱火，不想作進一步評論。
雖然史坦麥爾過去與俄國關係友好，也曾不顧波蘭、烏克蘭等國的警告，全力推動北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），造成德國與東歐國家關係緊張。然而，在本次烏克蘭危機中，似乎可看到史坦麥爾的立場有所轉變，呼籲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「解開烏克蘭頸子上的枷鎖」，從烏克蘭邊境撤軍，直言世上沒有國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。
除了友俄因素，分析認為，與總理相比，德國總統只是虛位元首，並不直接領導聯邦政府，也不享有實際的行政權，德國真正的政府首腦是總理，負責決定國家大政方針，因此基輔才會對史坦麥爾興趣缺缺，更希望握有實權的蕭茲能造訪。