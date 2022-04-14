王少偉突發文「戀愛了、公開戀情」　對象不是許藍方

45歲王少偉去年12月爆出與小7歲「最美性學博士」許藍方交往，男方認了有好感，是「很聊得來的朋友」，不排斥發展可能，她則相對低調。昨（13日）王少偉突然在臉書寫下「戀愛了」等字眼，並附上被吻臉頰的照片，掀起網友熱議。
王少偉昨傍晚在臉書、IG發文寫下「戀愛了」、「公開戀情」，附圖是一名小男孩親吻他的臉頰，畫面溫馨又逗趣，網友紛紛留言：「這畫面很有愛」、「這張照片很有爸爸feel」、「爸氣外露」、「所以小孩的媽媽到底是誰」、「只看文字，還以為真的要認愛了」！
有網友笑說「這角度看起來不是親，很像吸」，王少偉回「是深情一吻」，有人懷疑貼文有弦外之音、話中有話，問這是不是煙霧彈，他以「是真槍實彈」回覆。
許藍方日前上小S節目，被追問是否和王少偉在交往，她否認，澄清被媒體拍到一起慶生，只是4個人一起吃飯，小S警告「妳不要有一天被我抓到妳跟他在一起喔，因為妳也知道我是神預言」，聽到這句話，許藍方羞回「目前還沒有」，引起現場一陣驚呼。
後來王少偉也上該節目，小S照樣不放過，逼問他和許藍方的緋聞，王少偉表示兩人處於「好朋友階段」，還在互相了解，小S再問「還是說你在追她」，他才略帶結巴地吐實：「如果再多一點機會相處，媒體不要那麼Push的話，應該會有機會吧！」（編輯：楊穎軒）