內鬥加劇？中媒稱8市隔離政策擬放寬 報導不到1天全刪除
中國媒體《財新網》13日報導，近日中國國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門和青島8個城市，作為新冠疫情防控措施優化試點研究工作試點地區，包括減短入境人員隔離時間，降低封控區和管控區的解封標準等。不過該篇報導短時間內就被刪除，有外媒認為，這恐怕又是因為北京政府高層抗疫不同調所導致。
根據《自由亞洲電台》報導，《財新網》發表的這篇文章，題為《上海、廣州等8市成為疫情防控措施優化試點城市探索縮短重點人群隔離時間》。內容提到，中國國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州等8個城市作為試點，4月11日啟動，為期4週，措施包括入境人員隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，期間交叉開展6次核酸檢測和6次抗原檢測；密切接觸者隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，期間核酸檢測和抗原檢測數量同上。此外，封控區和管控區的解封標準由「連續14天檢測陰性」調整為「連續10天檢測陰性」，期間交叉開展核酸與抗原檢測，其中封控區至少開展4次核酸和3次抗原檢測，管控區至少開展3次核酸檢測和3次抗原檢測。
不過，這篇文章很快就被刪除，甚至一些其它網站的轉載也未能倖免。
報導指出，在此之前，中國國務院總理李克強曾到江西視察並召開座談會，但他本人與隨行人員全程都未戴口罩，明顯與中央推行的防疫舉措背道而馳，從而引發了外界對於北京高層防疫分歧的討論。
美國時事評論人士、自媒體主持人橫河告訴《自由亞洲電台》，北京高層防疫不同調的現象，其實一直都存在，而過去1週，中國官媒連續發文，為動態清零政策強力辯護，恰恰顯示出黨內反對意見的高漲：「這個（文章）是給黨內看的，只有在黨內出現強烈的反對意見的時候，才需要為這個政策辯護。從這個角度可以看出來，李克強不戴口罩，和這個（文章）正好是同一件事情，就是黨內反對習近平清零政策的聲音，響亮到了需要官媒為他一本正經辯護的程度。」
※【NOWnews 今日新聞
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