王定宇慘被中國認知作戰！吳釗燮：引用新聞要小心

俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭最快將於今夏討論是否加入北大西洋公約組織，俄國對此發出警告。有媒體報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，「儘管放馬過來，芬蘭地下深埋20萬俄羅斯人，歡迎陪伴你的祖先們」。但經查證後，這是從中國網路農場出現的造謠假新聞，民進黨立委王定宇在臉書轉發該錯誤資訊，成了中國認知作戰的受害者。外交部長吳釗燮今（14）日提醒引用新聞要當心。
網路流傳一段芬蘭女總理馬林怒嗆俄羅斯總統蒲亭的訊息，指馬林稱「儘管放馬過來！芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你來陪伴你的祖先們！」引起網友熱議，王定宇、網紅486先生也轉發相關訊息。不過，根據「台灣事實查核中心」向駐台芬蘭商務辦事處查證，馬林並未說過此話，芬蘭媒體也未報導，出處其實為中國社群平台，因而認定為假消息。
立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」，並備質詢。會前媒體詢問王定宇被中國認知作戰一事，吳釗燮答覆表示，有關於委員的做法與說法是支持烏克蘭的作為，但是在使用新聞來源不只在國外，在國內都要小心運用。
台灣事實查核中心指出，網傳說法來自中國社群平台，再傳到台灣社群平台，隨後被台灣媒體引用報導；駐台芬蘭商務辦事處回覆查核中心詢問時表示，芬蘭總理馬林沒有講這句話，傳言說法不正確；查核中心檢視馬林推特、芬蘭政府推特，以及芬蘭媒體、國際媒體與國際通訊社，都沒有出現傳言所稱的訊息報導。傳言是假借冠名，因此，為「錯誤」訊息。