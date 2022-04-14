加州2035禁售燃油車　政府提零排放車時間表

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這項規定不適用於二手車販售，且現有汽燃車的車主仍能上路。截至2020年，加州公路上零排放的車輛約占 2% 。
這項提案是延續紐松（Gavin Newsom）2020年9月發布的行政命令，指示空氣品質主管機關加州空氣資源局（California Air Resources Board）在2035年實現加州全面停售汽燃車。依照程序，將有45天徵求公眾意見，6月9日舉行公聽會，預期8月空氣資源局投票決定。
研究加州立法的非營利組織CalMatters一份報告表示，如果這項提案在今年夏天過關，加州將是全世界淘汰燃油車的先驅、並為全美立下標準。截至今年3月17日，全美有16州承諾採用加州清淨空氣法對低排放與零排放車輛等的規定。加州相關法規也常為美國聯邦政府所採行。
許多國家目前在修訂氣候變遷法，歐洲聯盟（EU）去年也提出相同的時間表在2035年禁售燃油車，以朝向百分百零碳排放的目標。
加州空氣資源局表示，先前加州已制定標準要求2025年州內銷售的新車必須有8%是零排放車輛，這個數字已經達標，官方資料顯示2021年加州新車銷售中約12%是零排放車輛。
若要達到今天提案的新目標，加州必須在5年內以兩倍速度，才能在2026年實現市售車輛35%零排放的階段性目標。
推動全面電動車需要克服兩大障礙，一是廣設充電樁，二是降低電動車價格。加州空氣資源局分析，預期2035年之後，電動車的價格會因為量產而顯著降低，且以10年期來看，電動車省下的加油與保養費，最終在整體費用上比燃油車便宜。
電動車公司特斯拉（Tesla）的成功，讓各大汽車廠商包括福特（Ford）和通用（GM）、豐田（Toyota）和本田（Honda）、現代（Hyundai）、保時捷（Porsche）、捷豹（Jaguar）、賓士（Mercedes-Benz）、賓利（Bentley）等投入研發生產，分別訂下從2030年到2050年之間達成零排放車輛時程表。
通用汽車曾表示將於2040年實現碳中和，預定2035年停售燃油車。（編輯：郭中翰）1110414