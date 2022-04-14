沒在怕！10煞警局前棍棒大亂鬥砸車 警噴辣椒水全制伏
高雄楠梓區昨（13）晚11點多，兩派人馬因毒品案糾紛相約談判，隨後溝通未果爆發衝突，先是在街頭飛車追逐，其中人數居於下風的郭男2人開車逃往鳳山警分局忠孝派出所，不過對方8人完全不怕照樣在警局前棍棒齊飛砸車，10人在警察眼皮底下上演大亂鬥，警方見狀立即出動優勢警力，狂噴辣椒水將10人全數壓制，全案依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌送辦。
據了解，以21歲何男為首的8人與20歲郭男、54歲李男2人相約談判，雙方因毒品案訴訟糾紛有嫌隙，而郭男目前甚至還是詐欺通緝犯，談判破裂後郭男李男見對方人多，開車欲離去，但何男8人駕駛兩輛車緊追在後，雙方在街頭上演飛車衝撞追逐戲碼。
郭男眼見對方兇狠，也不顧自己通緝犯的身份，和李男開車逃往鳳山警分局忠孝派出所，以為對方不敢在警局前動手，不料何男等人完全沒在怕，照樣夾擊衝撞，持棍棒砸車打人，直接在警局前上演大亂鬥。
警局立即出動所內所有人員，狂噴辣椒水將10人全部制伏，何男8人一行人中還被當場起出毒品K他命，罪加一條。最終何男等8人被依妨害秩序、妨害自由及傷害罪嫌移送，而郭男李男也被依強制、毀損罪嫌送辦。鳳山分局強調，街頭暴力零容忍，絕對會嚴正執法，安定人心。（編輯：倪浩軒）
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