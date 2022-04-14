張子敬赴海洋大會「中華民國」被刪 吳釗燮：無邦交疑慮
環保署長張子敬擔率團赴帛琉參與「我們的海洋大會」，不過介紹張子敬的頭銜卻不見「中華民國」字樣，遭質疑我國與帛琉邦交有疑慮。對此，外交部長吳釗燮今（14）日表示，台灣跟帛琉沒有任何邦交的疑慮，這次也是參與層級最高的一次。
立法院外交及國防委員會14日邀請外交部就「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」為題提出專案報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，張子敬到帛琉參加海洋大會，可能有些人搞混了，帛琉是台灣的邦交國，「我們跟帛琉之間的關係也都一直非常鞏固」。
吳釗燮強調，張子敬是以環保署長的名義去帛琉參加海洋大會，「這是以前在參加海洋大會一個最好的方式」，也都是用「台灣」這個名義參與，台灣與帛琉也沒有任何邦交上的疑慮，「參加海洋大會也都是以前到現在，參與層次最高的，最受到重視、也最受肯定的」。
針對世界衛生大會（WHA）將於5月召開，吳釗燮則表示，我國目前還沒有接到邀請函，但是跟過去一樣，就是不斷努力在國際間推展、拓展友誼，希望能夠爭取到更多支持台灣的單位跟國家。到目前為止看起來，能夠爭取更多國家支持，要參加世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會或者其他國際組織，一定要一步一腳印，努力拓展在國際上的支持，「我們一直在朝向這方面努力」。