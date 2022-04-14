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陳慶鴻兒親繪Q版人物為父打氣　提醒陳慶鴻莫忘初衷

▲陳慶鴻謝謝兒子的加油打氣，幫他畫了Q版娃娃一起宣傳，他兒子也拜託年輕人們一起顧電話唯一支持陳慶鴻。(圖／邁向過半大聯盟提供)
▲陳慶鴻謝謝兒子的加油打氣，幫他畫了Q版娃娃一起宣傳，他兒子也拜託年輕人們一起顧電話唯一支持陳慶鴻。(圖／邁向過半大聯盟提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-14 10:09:45

「謝謝兒子的加油打氣，幫我畫了Q版娃娃一起宣傳，兒子也拜託年輕人們一起顧電話唯一支持陳慶鴻!」高雄市第三選區大岡山議員參選人陳慶鴻在臉書PO表示，孩子的這張畫提醒了他莫忘初衷，要秉持資深幕僚的歷練，和新人的衝勁。陳慶鴻認為，他是一位父親，他會繼續努力到最後一刻。他強調，孩子都大了接下來用對孩子的愛照顧選區的每一個孩子。

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陳慶鴻表示，民進黨高雄市議員黨內初選民調到現在，雖然還沒抽到他的選區，但每一天都當作是他的選區在拼。他拖著疲憊的身軀返家，妻子忽然遞過手機給我，說：「這是兒子幫你畫的，你看看有沒有幫助？」

陳慶鴻歉疚的說，兒子在台北念書，久久才返一次家。有學業和打工要忙，他也忙著投入選戰，上一次一家人平常一起吃飯聊天的日子，甚至有些記不得是甚麼時候。說起來有些愧疚，或許他不是個善於表達的父親，但自認從不忘記對孩子的愛與關懷。

▲陳慶鴻也拜託大家支持邁向過半大聯盟成員。(圖／邁向過半大聯盟提供)
▲陳慶鴻也拜託大家支持邁向過半大聯盟成員。(圖／邁向過半大聯盟提供)
陳慶鴻指出，妻子和他說，最近因為選舉繁忙，孩子就算難得回家也不一定見得到他。但兒子開始看他的臉書，知道他今天跑了甚麼行程，注意到過去他和立委邱志偉一起努力爭取了甚麼建設，也看到他想在大岡山實現的未來。

陳慶鴻欣慰的說，原本就對設計和繪畫有興趣的兒子，特地畫了一張他的Ｑ版人物，並請媽媽拿給他，希望能用自己的方式幫他。初次參選，看到孩子的這張畫，提醒了他莫忘初衷，要秉持資深幕僚的歷練，和新人的衝勁。

最後，陳慶鴻也拜託大家支持邁向過半大聯盟成員，他指出，民進黨市議員初選競爭激烈，進行電話民調的共八個選區，自11日起已完成大旗美、旗鼓鹽、三民區三個選區，除第一選區大旗美林慧欣已確認通過初選，剩下五個選區的「邁盟」成員尚未執行民調，包含第三選區大岡山的陳慶鴻、第四選區前金新興苓雅的湯詠瑜、第九選區鳳山的蘇致榮、第十選區前鎮小港的黃彥毓、以及第十選區大寮林園的洪村銘。

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