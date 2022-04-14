台積電法說會下午登場　外資看好Q2營收季增3到6%

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而台積電董事長劉德音日前以台灣半導體產業協會（TSIA）理事長身分出席年度會員大會時也提到，中國大陸部分城市因疫情而封控，由於中國市場占全球電子產品需求超過一半，他認為已對智慧型手機、個人電腦及電視等消費性電子需求造成影響，但他也強調包括車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等需求依然強勁。
至於各大外資近期對台積電也提出正向預期，營收季增3到6%已是共識，認為台積電長期競爭力足夠。像是知名資深半導體分析師陸行之與各大機構半導體分析師，都看好台積電第二季營收至少季增3%以上，2022年全年營收年增則維持在25到30%不變，陸行之甚至認為台積電毛利率有機會來到55%以上。
陸行之接受非凡新聞專訪時提到，伺服器、車用、工業用相關應用需求仍相當強勁，但PC、TV、智慧型手機將轉弱，整體而言，台積電法說應不會有太多驚喜。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也對外表示，台積電先進製程市占將持續提升，樂觀來看，客戶訂單將進一步往台積電集中，台積電有能力抵抗半導體景氣循環的疑慮。
至於為何外資看多台積電卻屢屢賣？陸行之認為，這是因為台積電為各大ETF的成分股，當市況不佳要贖回時，台積電自然成為標的。另外，在升息的環境中，若台積電現金殖利率不夠有吸引力，也容易被壽險資金出脫。但他強調，這都是短期的，台積電只要維持先進製程競爭力，還是會有高階的訂單與不錯的成長性。