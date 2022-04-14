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台積電法說會下午登場　外資看好Q2營收季增3到6%

▲台積電今（14）日下午法說會登場，台積電董事長劉德音日前指出中國大陸封控已對消費性電子需求造成影響，但他強調包括車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等需求依然強勁。(圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片)
▲台積電今（14）日下午法說會登場，台積電董事長劉德音日前指出中國大陸封控已對消費性電子需求造成影響，但他強調包括車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等需求依然強勁。(圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

2022-04-14 10:28:232022-04-14 10:31:21

台積電今（14）日下午法說會登場，牽動台股走勢也引起外資關注。主要是俄烏戰事未歇，原物料供給恐受影響，全球通膨造成終端市場消費力低落，另外中國大陸封控也對整體態勢雪上加霜，大家關注半導體產業庫存情況與景氣循環，以及台積電先進製程進度、訂單與訂價狀況、海外擴廠狀況與資本支出計畫，而目前，外資圈看好台積電第二季營收仍將季增3到6%為共識。

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台積電法說會備受市場關注，俄烏戰事延續，導致晶圓製造所需要的氖氣供應出現斷料危機，為此台積電之前強調已分散供應來源且儲備量足夠，不影響生產計劃。同時台積電認為，受惠HPC（高效能運算）、車用半導體的快速成長，2022年台積電營運動能將維持強勁，在技術領先的優勢下，預期台積電的營運波動度將小於終端市場需求的變化幅度。

而台積電董事長劉德音日前以台灣半導體產業協會（TSIA）理事長身分出席年度會員大會時也提到，中國大陸部分城市因疫情而封控，由於中國市場占全球電子產品需求超過一半，他認為已對智慧型手機、個人電腦及電視等消費性電子需求造成影響，但他也強調包括車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等需求依然強勁。

至於各大外資近期對台積電也提出正向預期，營收季增3到6%已是共識，認為台積電長期競爭力足夠。像是知名資深半導體分析師陸行之與各大機構半導體分析師，都看好台積電第二季營收至少季增3%以上，2022年全年營收年增則維持在25到30%不變，陸行之甚至認為台積電毛利率有機會來到55%以上。

陸行之接受非凡新聞專訪時提到，伺服器、車用、工業用相關應用需求仍相當強勁，但PC、TV、智慧型手機將轉弱，整體而言，台積電法說應不會有太多驚喜。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也對外表示，台積電先進製程市占將持續提升，樂觀來看，客戶訂單將進一步往台積電集中，台積電有能力抵抗半導體景氣循環的疑慮。

至於為何外資看多台積電卻屢屢賣？陸行之認為，這是因為台積電為各大ETF的成分股，當市況不佳要贖回時，台積電自然成為標的。另外，在升息的環境中，若台積電現金殖利率不夠有吸引力，也容易被壽險資金出脫。但他強調，這都是短期的，台積電只要維持先進製程競爭力，還是會有高階的訂單與不錯的成長性。


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