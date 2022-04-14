限5天！全家咖啡餅乾五折　7-11離子水買1送1「整箱搬」

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全家促銷品項立刻引起省錢網友熱議，眾人狂推生茶好喝：「生茶讚，但不會常喝，喝不起」；從小吃到大的老牌浪味先人氣也很高：「餅乾便宜」、「浪味先好吃，準備來買」、「冰淇淋和餅乾又要架上剩一包不補了」。
也有網友推薦半價的UCC職人無糖黑咖啡：「買回家自己加牛奶就很好喝」；可樂雖然同樣買一送一，反倒激起感嘆聲浪，直指435ml瓶裝去年原價25元，如今原價逼近30元，眾人直呼：「可樂促銷變小罐，根本變相漲價」、「以前2L可樂只要40元」、「可樂爆漲回不去了」。
7-ELEVEN將自明（15）日起開跑限時5天優惠，促銷品項一公開，眾人超有默契齊聲喊「喝水時間到！」舒跑鹼性離子水850ml推出買一送一，單瓶平均價格落至15元，引起網友熱議：「水來個一箱不錯」、「裡面我只想買水而已」、「離子水勉強給過」。
有趣的是，此波促銷中有兩款奶茶，消費者反應卻大相逕庭，網友一面倒力推午后時光的重乳奶茶，認為比KIRIN的微糖奶茶還好喝：「重乳我都加牛奶喝」、「重乳意外覺得好喝」、「重乳有特價就不喝麥香了」。而對於KIRIN微糖奶茶則是狠批不留情：「超淡超稀，根本是水」、「不香不甜沒茶味沒奶味」、「你會以為自己失去味覺是在喝水」。