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限5天！全家咖啡餅乾五折　7-11離子水買1送1「整箱搬」

▲兩大超商開跑本周優惠，全家推出瓶裝咖啡、老牌餅乾買一送一，7-11祭出鹼性離子水半價，讓網友直呼「整箱搬」。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲兩大超商開跑本周優惠，全家推出瓶裝咖啡、老牌餅乾買一送一，7-11祭出鹼性離子水半價，讓網友直呼「整箱搬」。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-14 10:38:14

超商本周買一送一又來了，連平時鮮少逛超商的民眾，都會把握半價時機囤貨。全家超商至4月17日前推出會員優惠，UCC冰咖啡、可口可樂、浪味先推出買一送一，網友感嘆「架上又要剩一包不補了」。7-11明日起也有限時5天優惠，鹼性離子水、奶茶、薑黃飲也是買一送一、買二送二，行動派網友直呼「水搬個一箱不錯」。

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全家超商昨（13）日起至4月17日，限時5天推出會員限定優惠，搶眼商品包括UCC冰咖啡、可口可樂、浪味先都是買一送一；而原先一小罐（525ml）就要42元的KIRIN生茶，則是祭出買2送1，相當於現打6.6折；曠世奇派雪糕原先單支45元、限時特價2支55元，都是必買重點之一。

▲全家會員4月13日至4月17日限定優惠。（圖／取自批踢踢）
▲全家會員4月13日至4月17日限定優惠。（圖／取自批踢踢）
全家促銷品項立刻引起省錢網友熱議，眾人狂推生茶好喝：「生茶讚，但不會常喝，喝不起」；從小吃到大的老牌浪味先人氣也很高：「餅乾便宜」、「浪味先好吃，準備來買」、「冰淇淋和餅乾又要架上剩一包不補了」。

也有網友推薦半價的UCC職人無糖黑咖啡：「買回家自己加牛奶就很好喝」；可樂雖然同樣買一送一，反倒激起感嘆聲浪，直指435ml瓶裝去年原價25元，如今原價逼近30元，眾人直呼：「可樂促銷變小罐，根本變相漲價」、「以前2L可樂只要40元」、「可樂爆漲回不去了」。

7-ELEVEN將自明（15）日起開跑限時5天優惠，促銷品項一公開，眾人超有默契齊聲喊「喝水時間到！」舒跑鹼性離子水850ml推出買一送一，單瓶平均價格落至15元，引起網友熱議：「水來個一箱不錯」、「裡面我只想買水而已」、「離子水勉強給過」。

▲7-ELEVEN明（15）日起至4月19日限定優惠。（圖／記者黃韻文整理）
▲7-ELEVEN明（15）日起至4月19日限定優惠。（圖／記者黃韻文整理）
有趣的是，此波促銷中有兩款奶茶，消費者反應卻大相逕庭，網友一面倒力推午后時光的重乳奶茶，認為比KIRIN的微糖奶茶還好喝：「重乳我都加牛奶喝」、「重乳意外覺得好喝」、「重乳有特價就不喝麥香了」。而對於KIRIN微糖奶茶則是狠批不留情：「超淡超稀，根本是水」、「不香不甜沒茶味沒奶味」、「你會以為自己失去味覺是在喝水」。

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