今日最聚焦／防疫停課新規上路　專家：小學族群可加嚴

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根據新版停課指引，停課以班級為原則，高中以下學校，若有3分之1以上班級，或全校達10班以上班級停課10日、大專院校若有3分之1以上科／系／所班組停課10日，全校暫停實體課程，教職員工生皆應進行自我健康監測。
對此，林應然認為，「任何政策都是一種妥協的方法」，若不修改停課指引，以Omicron變異株的傳播速度，可能在未來的1至2週內，各校都會有學生感染，所有學校停課。
林應然表示，過去在單日只有零星感染個案時，可以有1、2人感染就全校停課，但以現今每日數百人感染的狀況下若適用原版規範，最後就會全台教學停擺，在折衷之下，「所以現在的這個方法，其實我認為還可以啦」。
「沒有那種政策是魚與熊掌兼得的！」林直言，不可能要求所有人都完全避免感染，但要在意感染之後有無產生重症與死亡，因此學童家中的大人與年長者更應打疫苗，這樣即使兒童染疫回家，家人會較安全，也不會造成社區感染突然間大爆發。
林應然分析，台灣防疫已經算是較為嚴格，現在流行的病毒株是Omicron，並非先前風險較高的原始株、Alpha病毒株、Delta病毒株，Omicron較為溫和，確診者99.6%都是輕症跟無症狀，所以一般健康的學生「應該讓他們正常去上課是比較好啦！」
林應然建議，兒童與青少年本來就屬低風險群，且12歲以上青少年幾乎9成都已打兩劑疫苗，成為更低風險群，停課規範「其實是可以更放鬆一點」，至於12歲以下兒童如小學族群等尚無疫苗可打，林認為可以稍微趨嚴一點，只是這些兒童也屬低風險群，即使染疫也少有問題，當新冠肺炎風險與流感接近，就要一般化考量，台灣不可能一直封鎖疫情。
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