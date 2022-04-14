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中市疫情停課標準　採「分齡方式」實施

▲台中市校園停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理(圖／市政府提供2022.4. 14)
▲台中市校園停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理(圖／市政府提供2022.4. 14)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-14 11:14:00

教育部日前宣布放寬停課標準，引起許多家長產生疑慮，認為規定過於寬鬆，為求慎重，台中市教育局於昨(13)日邀集數個家長、教師及校長團體座談共商，會中家長團體經討論後取得共識，決議台中市校園停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理，即日起實施。

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市長盧秀燕今(14)日指出，由於國小及幼兒園學童現階段尚無疫苗可施打，保護力不如已完成兩劑疫苗接種的國、高中學生，不利校園防疫，謹慎起見，市府決定依照家長團體共商的結論，依據保護力程度分齡處理，國小學生及幼兒園維持教育部舊版停課標準，1班倘有1名師生確診，該班停止實體上課10天，若1校有2名師生確診，則全校停止實體上課10天，以保護尚未打疫苗的國小及幼兒園學童。


另外，國、高中學生，因兩劑疫苗接種率已超過八成，有一定的保護力，所以決定台中市國、高中的停課標準依教育部新版停課標準辦理，三分之一班級或10班以上停課，全校才停止實體上課，以兼顧學生受教權益，同時降低校園傳播風險。


至於安親班及補習班的停課標準，安親班是招收國小學生，所以比照國小及幼兒園使用舊版停課標準。補習班有的同時招收國小、國中或高中生，只要班內有招收國小生，即比照教育部舊版停課標準；只收國中生或高中生的補習班，則比照教育部新版停課標準。


教育局表示，此次COVID-19疫情傳播速度極為快速，提醒家長及學生做好個人防護，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，市府也會持續依據疫情發展滾動式檢討，再作調整與執行。

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