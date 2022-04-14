民間募集援贈烏克蘭物資運費高昂　外交部：要請政院幫忙

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羅致政表示，日本捐贈烏克蘭折合新台幣57.7億元，韓國共捐11億元，澳洲14億元，外交部110年度援外金額預算總共3億7000萬元，全部都給烏克蘭也就這麼多，外國一個援助案就超過台灣，呼籲台灣的國際人道援助經費應該增加。
羅致政指出，外交部日前答覆原本預估會募集到50噸物資，編了1600萬元DHL運費預算，結果募集到650噸物資，預估運費要2.4億元，羅致政質疑，這筆預算編在哪裡，是不是會挪用、排擠其他預算。
吳釗燮坦承會產生預算排擠，但不會動到民間募款，外交部已向行政院主計處反映如果因援助烏克蘭導致援外預算不夠，要請行政院幫忙。
羅致政也質疑，運費2億多不是小數目，計畫一開始就該鎖定特定物資，當初規劃應該更詳細，有些物資拿錢去歐洲買效果更好，例如募集到的尿布、衛生棉、輪椅、手電筒、蠟燭，這些物資又重、又占空間，物資價值加在一起還沒有運費高，外交部當初不乾脆捐2億多元在歐洲買，為何要從台灣運過去，要請行政院支出，他也會向行政院爭取。
外交及國防委會召委、國民黨立委江啟臣也指出，運費可能多過於物資，這種捐贈方式會讓國人覺得外交部不夠務實，「跟行政院要錢，也是花人民的錢」。