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民間募集援贈烏克蘭物資運費高昂　外交部：要請政院幫忙

▲外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的志工致意及表達感謝。（圖／外交部提供）
▲外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的志工致意及表達感謝。（圖／外交部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-14 11:52:29

俄羅斯入侵烏克蘭，超過400萬烏克蘭難民逃至周邊國家，外交部向民間募集捐贈烏克蘭物資達650噸，以DHL空運到歐洲運費達新台幣2.4億元，外交部援外金額總共也才3.7億元，遭立委嫌運費過於高昂。外交部長吳釗燮今（14）日坦承，如果援外預算不夠，要請行政院幫助。

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立院外交及國防委員會今日邀請外交部長吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時詢問，民間捐贈烏克蘭的捐款9億多新台幣，政府捐了多少？吳釗燮表示，政府第一批捐贈醫療物資大約700萬元，後續捐款還在規劃中，待成熟後會向外公布。

羅致政表示，日本捐贈烏克蘭折合新台幣57.7億元，韓國共捐11億元，澳洲14億元，外交部110年度援外金額預算總共3億7000萬元，全部都給烏克蘭也就這麼多，外國一個援助案就超過台灣，呼籲台灣的國際人道援助經費應該增加。

羅致政指出，外交部日前答覆原本預估會募集到50噸物資，編了1600萬元DHL運費預算，結果募集到650噸物資，預估運費要2.4億元，羅致政質疑，這筆預算編在哪裡，是不是會挪用、排擠其他預算。

吳釗燮坦承會產生預算排擠，但不會動到民間募款，外交部已向行政院主計處反映如果因援助烏克蘭導致援外預算不夠，要請行政院幫忙。

羅致政也質疑，運費2億多不是小數目，計畫一開始就該鎖定特定物資，當初規劃應該更詳細，有些物資拿錢去歐洲買效果更好，例如募集到的尿布、衛生棉、輪椅、手電筒、蠟燭，這些物資又重、又占空間，物資價值加在一起還沒有運費高，外交部當初不乾脆捐2億多元在歐洲買，為何要從台灣運過去，要請行政院支出，他也會向行政院爭取。

外交及國防委會召委、國民黨立委江啟臣也指出，運費可能多過於物資，這種捐贈方式會讓國人覺得外交部不夠務實，「跟行政院要錢，也是花人民的錢」。

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