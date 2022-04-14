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淫照門14年！女兒直播洩父祕密　陳冠希急阻止來不及了

▲陳冠希（左）婚後樂當女兒傻瓜。（圖／陳冠希IG）
▲陳冠希（左）婚後樂當女兒傻瓜。（圖／陳冠希IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-14 11:40:312022-04-14 11:53:03

港星陳冠希2008年爆出「豔照門」事件，12名女性不雅照在網路流傳，其中包括一線女星、已婚的張柏芝及當紅的鍾欣潼（阿嬌），轟動各界。如今14年過去，陳冠希退出演藝圈從商，也結婚生女，近女兒在直播中爆料爸爸的「新身分」，讓粉絲相當期待。

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▲陳冠希擁有頂級顏值，早年與金城武、吳彥祖、古天樂受封「台港四大美男」。（圖／視覺作品、娛莫言微博）
▲▼陳冠希擁有頂級顏值，早年與金城武、吳彥祖、古天樂受封「台港四大美男」。（圖／視覺作品、娛莫言微博）
▲陳冠希顏值巔峰時期。（圖／娛莫言微博）
▲陳冠希全家福。（圖／陳冠希IG）
▲陳冠希全家福。（圖／陳冠希IG）
▲陳冠希相當疼愛女兒Alaia。（圖／陳冠希IG）
▲陳冠希相當疼愛女兒Alaia。（圖／陳冠希IG）
2017年，陳冠希情定大陸超模秦舒培，如今兩人女兒「Alaia」已經5歲，日前陳冠希在IG開直播，愛女也一同入鏡，父女倆鬥嘴、跳舞，活潑的Alaia以流利的英文和老爸對話，沒想到，途中忽然脫口星爸正在「making a movie（拍電影）」，陳冠希一聽愣了一下，接著火速用食指抵著嘴唇，對Alaia說「No, it's a secret !（這是祕密）」。

▲▼陳冠希父女開直播和粉絲互動。（圖／扒圈內醬微博）
▲▼陳冠希父女開直播和粉絲互動。（圖／扒圈內醬微博）
▲▼陳冠希父女開直播和粉絲互動。（圖／扒圈內醬微博）
▲▼陳冠希和女兒關係緊密。（圖／扒圈內醬微博）
▲陳冠希和女兒關係緊密。（圖／扒圈內醬微博）
▲陳冠希對女兒又親又抱。（圖／扒圈內醬微博）
▲陳冠希對女兒又親又抱。（圖／扒圈內醬微博）
陳冠希息影多年又復出的消息曝光，大批粉絲嗨翻，「他復出，我鼓掌，他拍戲，我買票」、「太期待他回歸了」、「老實說他真的又帥又會演」、「終於，還記得當時剛喜歡就退隱了」、「已經原諒他了，早日復出吧」，也有人為他的黑歷史抱不平。（編輯：楊穎軒）

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