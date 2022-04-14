真有人天生就是不會染新冠？專家揭密：可能與基因有關
新冠肺炎疫情已荼毒全球2年多，病毒不斷變種，加上無症狀感染者的存在，都加深防疫難度。雖然正確的防疫措施加上疫苗接種，是醫學界普遍認同抗擊病毒最有效的方式，然而，對新冠病毒的免疫力，仍可能受到許多因素影響，畢竟每個人的免疫系統都有所差異；有專家認為，除了環境因素和疫苗產生的保護力之外，有些人的體質，確實就是不易感染新冠。
綜合《澳洲新聞網》等外媒報導，雖然新冠病毒傳染力強，但在世界各地也都發現，有些人儘管暴露在高度危險的感染環境下，卻總能倖免。今年年初，英國研究人員曾進行一項人體試驗，故意讓36名身體健康、此前沒有感染過、也沒有接種過疫苗的年輕人接觸新冠病毒，結果顯示，只有一半的參與者真的受到感染（連續2次PCR檢測都呈陽性）。
至於那些沒有感染的參與者當中，又有約一半人的體內檢測到了少量的病毒，說明他們的免疫系統足夠強大，可以快速、有效地進行了免疫反應，不給病毒任何擴大感染的機會。
研究結果也顯示，可能有另外少部分人，本身就具有對新冠病毒的遺傳抗性，其基因和其他人有所不同，比如具有防止病毒進入細胞的基因（ACE2受體蛋白），從而阻止病毒在體內紮根，而且遺傳抗性在傳染病方面也並非沒有先例。
雖然就新冠病毒來說，存在遺傳抗性的人實屬罕見，但研究人員希望，能夠確定這些人究竟存在何種基因突變，從而研發出更有效的新冠治療藥物。
※【NOWnews 今日新聞
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