三星S22降速門惹眾怒！韓國降價澆不息 問題在「這個」
三星可說Android 系統霸主，上半年旗艦手機S22系列，一推出後被視為iPhone 13最強的對手，自家韓國人一開賣也是力挺到底，S22在發布後6周內就在韓國銷售了100萬支，比前一代快兩周達到百萬銷量目標。不料，卻傳出了「降速門事件」，會啟用 GOS 限制來限制效能表現，包含遊戲、應用、社群等都有受到限制，但跑分軟體相關的App卻沒被限制，認為故意讓跑分很好看，但實際效能跑不到這麼高。Geekbench在測試後也發現GOS使S22的處理器大幅降速46%，Geekbench決定將四款 Galaxy 旗艦機系列從資料庫中除名，包含S22、S21、S20、S10全部機型。
針對此事件，三星DX首席執行長JH Han也在股東大會上針對Galaxy S22系列限制App性能問題向股東致歉，同時表示GOS只是為了優化手機的性能，否認是為了減少成本。三星官方也迅速祭出更新，取消性能限制，希望平息消費者怒火。
但在韓國這波「降速門」野火似乎還沒被澆熄，韓國媒體報導，S22銷量受到影響，南韓電信業者提高新機補貼最低只要54.9萬韓圜（約1.41萬台幣）就能購入，相較原定價99.9萬韓元（約2.57萬台幣）幾乎砍半。但官方再度否認是因為此事件導致。市場也傳出高通緊急找台積電求援推新版晶片。
降速門引發批踢踢上的網友熱議，有人直指，三月GOS更新後，對效能、續航、散熱的影響差異異不大，但問題出在「信任」、「GOS最大的問題就是什麼都限，卻不限跑分軟體，這點被幹爆！」，「就為了減少散熱的成本才搞GOS啊！」還有網友實際更新後表示「釋放性能後手機溫度高了一些」、「反正現在效能都過剩 差個幾分沒差啦！」
針對於此，台灣市場似乎不受影響，根據業內人士爆料，其實S22部分機種甚至一度賣到缺貨。《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣三星降速門事件台灣市場是否有受到影響？官方表示：「總部在3月及時更新後，使用上符合消費者日常需求，目前沒有影響台灣銷量，且根據統計，目前銷量表現仍然優於前幾代手機。」同時性能釋放後台灣消費者是否有反應手機「過熱」？業者表示：「較過去機種，並無顯著的消費者反應。」