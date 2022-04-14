414「黑色情人節」喝黑咖啡 7-11參戰、星巴克買一送一
過完2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節，前兩個節日都沒機會參與的人，還有4月14日黑色情人節！起源於韓國的「黑色情人節」，就是要慶祝在214、314都收不到禮物，單身的人在今天一起吃黑漆漆的韓式炸醬麵、穿黑衣以示單身，或是來杯黑咖啡，向單身者致敬。
業者腦筋動得快，立刻推出「黑色情人節」優惠，超商龍頭7-ELEVEN率先參戰，今（14）日稍早在粉專宣布，4月14日起至4月17日限時4天，CITY系列指定飲品多杯享520優惠。促銷品項包括CITY CAFE大杯濃萃美式15杯、CITY PRIMA精品美式11杯、CITY CAFE大杯酷脆摩卡11杯、現萃茶統一布丁奶茶10杯、現萃茶一顆檸檬青茶12杯，全部均一價520元，換算下來喝一杯大杯濃萃美式是34元。
星巴克則是4月15日起至6月3日期間，每周五舉辦「黑咖啡Happy Hour」，當日上午10點至下午2點，買指定黑咖啡系列（美式／特選美式／每日精選／冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡系列），第二杯由星巴克免費招待，每人每次最多買二送二，飲料需當場一次領取。
外送平台foodomo也加碼星巴克優惠，即日起至4月19日前，買2杯特大杯那堤、焦糖瑪奇朵，享第2杯免費。外送平台foodpanda在4月26日前，全日不限時間買特大杯巧克力可可碎片星冰樂、香草風味星冰樂、抹茶奶霜星冰樂，享兩杯6折優惠。