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日圓匯價創25年新低　專家教你投資、換匯這樣操作

▲日圓兌新台幣創25年新低價，專家建議若單純投資可以再等等，日圓兌美元有可能貶至130價位，但如果是出國旅遊等實質需求，可逢低布局，尤其趁這兩天新台幣回升，可多換一點日圓在手上。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲日圓兌新台幣創25年新低價，專家建議若單純投資可以再等等，日圓兌美元有可能貶至130價位，但如果是出國旅遊等實質需求，可逢低布局，尤其趁這兩天新台幣回升，可多換一點日圓在手上。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-14 12:12:48

在美國聯準會（Fed）釋出更強硬的「鷹」派訊息，加上俄烏戰爭持續，國際美元持續走強，但日本央行為救經濟持續寬鬆貨幣政策，導致日圓兌美元不僅一度貶破126價位，在日圓貶、新台幣回升之下，這兩天日圓兌新台幣即期匯價更來到0.2298價位，創25年新低，也讓許多人搶著換日圓。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（14）日表示，「126不是最低」，日圓仍看貶，並可能下探130價位，如果只單純投資，他建議可以再等等，若有出國旅遊等實質需求，可以逢低布局，尤其可趁這兩天新台幣回升，多換一些日圓在手上。

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日圓近來貶勢再起，日圓兌美元一度貶破126價位，創20年新低價，反觀新台幣這兩天止貶回升，甚至從29元價位回到「28字頭」，也使得日圓兌新台幣即期匯率再破底，一度來到0.2298元，創25年來新低價。

若以台灣銀行日圓兌美元現鈔賣出匯價來看，昨日也一度見到0.2337元，相當於新台幣1元可換到4.278日圓現鈔。以新台幣5萬元來說，可換到21萬3949日圓現鈔，若是3月初0.2493元高點，當時只能換到20萬561日圓現鈔，1個月就差了換1萬3388日圓現鈔。

雖然日圓兌美元今日又回升到125價位，日圓兌新台幣也沒再破底，但台新銀行首席策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「整個看起來日圓126不是最低」，日圓還是趨貶，並可能下探130價位。

陳有忠分析，日圓走貶有3大原因，第一個日本貿易條件變差，經濟陷入夾心餅乾，原本日本是貿易順差，還是中國大陸最大出口國，但這幾年日本聽從美國去制裁中國，中國也減少日本進口需求，貿易帳也從順差轉為逆差，如果中國國家主席習近平一直不到訪日本，就代表兩國關係沒改善，貿易逆差恐怕也難反轉。

除貿易條件變差之外，日本經濟也陷入夾心餅乾狀況，在疫情重創內需經濟之下，日本只能靠出口，也使得日本首相岸田文雄只能繼續走老路，用貶值創造出口。

此外，日本消費者物價指數（CPI）年增率也一直無法拉升到2%，只能繼續採行寬鬆貨幣政策，而當所有主要國家央行開始緊縮貨幣升息，加拿大升息2碼，南韓也調升利率1碼，歐洲央行亦不排除今年升息，日本仍處於負利率，10年期公債殖利率一直在零附近，日圓只好一直貶，就像當初美國實施QE（量化寬鬆），美元也貶值是一樣的。

不僅如此，日本也深受地緣政治影響，要面對俄羅斯及北韓，尤其日本又呼應美國對俄採取經濟制裁，俄也對日不友善，還不斷發動軍事演習，日本也沒辦法，日圓也跟著貶值。

也因為日圓一直貶，新台幣兌美元這兩天止貶回升，甚至盤中重回「28字頭」，使得日圓兌新台幣即期匯價來到25年新低，一度下探0.2298日圓兌1美元，1997年4月曾見到0.2174價位，而國人最關心的日圓現鈔換匯價，台銀昨日掛牌賣出價曾來到0.2337元，今日日圓兌美元回升至125價位，日圓兌新台幣匯價也未進一步探底。

不過，陳有忠說，日圓仍趨貶，並可能再探130日圓兌1美元，因此，若是要單純想投資日圓，建議可以再等等，因為日圓兌美元從現在的125到130價位，還有4%的貶值空間，不急著現在就進場投資，倒是有出國旅遊等實質換匯需求的人，他建議可以逢低承接，尤其可趁這兩天新台幣回升，在新台幣升值時，多換一點日圓在手上。

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