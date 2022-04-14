日圓匯價創25年新低　專家教你投資、換匯這樣操作

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若以台灣銀行日圓兌美元現鈔賣出匯價來看，昨日也一度見到0.2337元，相當於新台幣1元可換到4.278日圓現鈔。以新台幣5萬元來說，可換到21萬3949日圓現鈔，若是3月初0.2493元高點，當時只能換到20萬561日圓現鈔，1個月就差了換1萬3388日圓現鈔。
雖然日圓兌美元今日又回升到125價位，日圓兌新台幣也沒再破底，但台新銀行首席策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「整個看起來日圓126不是最低」，日圓還是趨貶，並可能下探130價位。
陳有忠分析，日圓走貶有3大原因，第一個日本貿易條件變差，經濟陷入夾心餅乾，原本日本是貿易順差，還是中國大陸最大出口國，但這幾年日本聽從美國去制裁中國，中國也減少日本進口需求，貿易帳也從順差轉為逆差，如果中國國家主席習近平一直不到訪日本，就代表兩國關係沒改善，貿易逆差恐怕也難反轉。
除貿易條件變差之外，日本經濟也陷入夾心餅乾狀況，在疫情重創內需經濟之下，日本只能靠出口，也使得日本首相岸田文雄只能繼續走老路，用貶值創造出口。
此外，日本消費者物價指數（CPI）年增率也一直無法拉升到2%，只能繼續採行寬鬆貨幣政策，而當所有主要國家央行開始緊縮貨幣升息，加拿大升息2碼，南韓也調升利率1碼，歐洲央行亦不排除今年升息，日本仍處於負利率，10年期公債殖利率一直在零附近，日圓只好一直貶，就像當初美國實施QE（量化寬鬆），美元也貶值是一樣的。
不僅如此，日本也深受地緣政治影響，要面對俄羅斯及北韓，尤其日本又呼應美國對俄採取經濟制裁，俄也對日不友善，還不斷發動軍事演習，日本也沒辦法，日圓也跟著貶值。
也因為日圓一直貶，新台幣兌美元這兩天止貶回升，甚至盤中重回「28字頭」，使得日圓兌新台幣即期匯價來到25年新低，一度下探0.2298日圓兌1美元，1997年4月曾見到0.2174價位，而國人最關心的日圓現鈔換匯價，台銀昨日掛牌賣出價曾來到0.2337元，今日日圓兌美元回升至125價位，日圓兌新台幣匯價也未進一步探底。
不過，陳有忠說，日圓仍趨貶，並可能再探130日圓兌1美元，因此，若是要單純想投資日圓，建議可以再等等，因為日圓兌美元從現在的125到130價位，還有4%的貶值空間，不急著現在就進場投資，倒是有出國旅遊等實質換匯需求的人，他建議可以逢低承接，尤其可趁這兩天新台幣回升，在新台幣升值時，多換一點日圓在手上。