唐美雲喪母暴瘦7公斤　媽媽羽化前夜入夢蓋棉被

93歲歌仔戲國寶小生唐冰森公祭今（14日）舉行，女兒唐美雲暴瘦7公斤送別母親，前一晚壓根睡不好，唐美雲說：「其實昨天回家我睡不好，閉上眼睛沒辦法入眠，腦袋很多片段回放，到晚上3點，我一直覺得母親在床邊，輕輕的幫我蓋棉被，半夢半醒感覺到熟悉的動作，我不敢張開眼睛，不是怕她，我是怕我張開眼睛她就不見了。」
唐美雲眾多親友前來致意，88歲名旦廖瓊枝和唐美雲父親是師兄妹，唐美雲尊稱她一聲「阿姑」，白髮蒼蒼的廖瓊枝現身會場拜別師嫂。蔡振南心疼在唐冰森心臟衰竭前，唐美雲收數次病危通知，「我跟她說90幾歲是壽終正寢，不要讓媽媽不放心走，一直悲哀下去，媽媽會不放心。」
羅北安說唐美雲是個瘋女人，為了劇團不斷付出，「請繼續瘋下去，但是要控制好預算。」最重要的是保重身體，因為唐美雲很少睡覺。導演吳念真表示：「唐美雲工作太多了，自己要保重，父母離去是我們這個年紀要面對的問題。」和唐美雲合作《孟婆客棧》的吳定謙說：「保重身體，健康最重要。」
唐冰森祈福超薦法會上午8時舉行，小咪、王金櫻、李永豐、陳竹昇、黃韻玲、林美秀、鍾欣凌、方馨、李興文、白家綺、吳東諺、蘇晏霈、王瞳、艾成、王燦、傅子純、紅毛等人到場致意，王燦說：「美雲姐一直致力傳承歌仔戲，老夫人就是她最大的動力，相信美雲姐會把所學傳給下一代，夫人會在天上照顧她。」