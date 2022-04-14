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高市國民黨衝席次過半　副議長陸淑美率12人齊登記

▲今（14）日總共有12位現任高雄市議員與擬參選人，與陸淑美一起前往國民黨高雄市黨部登記。（圖／翻攝畫面）
▲今（14）日總共有12位現任高雄市議員與擬參選人，與陸淑美一起前往國民黨高雄市黨部登記。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-14 12:30:31

韓流過後，今年底高雄市議會國民黨能否衝過半席次，備受各界注目，高雄市議會副議長陸淑美今（14）日上午邀集12位現任高雄市議員與擬參選人一同前往國民黨高雄市黨部登記市議員初選，她呼籲黨中央與市黨部，要重視主流民意、公平競爭、協調溝通，讓所有市議員候選人盡快就戰鬥位置。

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故議長許崑源辭世後，國民黨失去重要的議員選戰操盤手，陸淑美指出，國民黨最重要的是掌握主流民意，市長候選人如此，議會要過半，更是如此。初選一定要公平，雖然可能會有遺珠之憾；但是，可以將好的人才調配輔導到需要戰力的選區，在每個選區都推出強棒候選人；同時，透過民調幫助各個候選人調整步伐，贏得勝選。

市議員選區是大選區制（複數選區），黨的候選人之間有競爭也有合作，陸淑美向黨建言，希望黨中央到高雄市黨部，必須要有宏觀策略與積極作為，讓在前線為黨、為民意打拼的候選人，更具信心與鬥志。

今日總共有12位現任高雄市議員與擬參選人，蔡金晏、黃香菽、李亞築、李眉蓁、鍾易仲、蔡武宏，以及林義迪、吳利成、黃天煌、王耀裕、呂謦煒，在上午11點整與陸淑美一起前往高雄市黨部登記，大家齊心喊出「國民黨推強棒　議會要過半」的口號，宣示了國民黨議會要過半的決心。

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