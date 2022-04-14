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新北居家照護啟動記者會　陳時中籲：下載社交距離APP

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，未來盼大家進出個場所都要出示社交距離APP，因為安全且效率高。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.14）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，未來盼大家進出個場所都要出示社交距離APP，因為安全且效率高。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.14）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-14 12:38:042022-04-14 12:47:10

為確保醫療量能的運行，讓無症狀或輕症病患在家中得到專業的醫療照護，新北首創全國推出的「居家照護計畫」，今（14）日由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜與共同宣布全面啟動；陳時中呼籲，未來盼大家進出個場所都要出示社交距離APP，因為安全且效率高。

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▲新北市長侯友宜將「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」贈歲給衛福部長陳時中。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.14）
▲新北市長侯友宜將「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」贈歲給衛福部長陳時中。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.14）
陳時中指出，面對全新的病毒，就會有新的思維與作法，科技防疫能讓效率提高，重要是重症的比率相對低，不用擔心確診的數目，而是要擔心重症的患者是否被照顧好，輕重分流與藥物的整備是關鍵；輕重的分流部分，輕症在居家能照護好，醫院的壓力就減輕，不會擠壓到需要醫療的人，讓風險高的中重個案，可在醫療機構得到更完整醫療照護。

陳時中認為，基層的地方政府，如新北市政府能夠做到這樣（居家照護計畫）是非常不容易，尤其大家的合作、社區溝通都是不簡單，啟動「居家照護」的計畫後，讓輕、重症分流，大家一起面對、處理問題，合作才能成功；也期待風險高的地區也能啟動，至於高風險的地區，不一定是北北基桃等縣市，因為高風險的縣市是隨時在變化中。

侯友宜表示，Omicron病毒來勢洶洶，現在面對的是大浪，而大海嘯即將來臨，將要面對、接受衝擊，既然防疫政策逐漸走向開放，就要做好策略因應，絕對不能拖垮醫療量能；新北市走在最前面，願意率先承擔，首創全國推出「居家照護計畫」，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者。 

侯友宜說，新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，「健康照護」由亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院等七家責任醫院，做為29個行政區居家照護的責任醫院，並以「iCare智能照護APP」（虛擬病房2.0)作為居家照護的健康管理工具。

「生活關懷」的部分，新北市原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

侯友宜補充，因應疫情變化，新北市快速應變建構一個完善的照護網絡，依據中央疫情流行指揮中心居家照護管理的指引，將相關執行細節編撰成「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」，內容隨疫情指引滾動式調整；歡迎各縣市參考，一起努力，讓全國民眾安然度過疫情海嘯，逐步恢復正常生活。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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