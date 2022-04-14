新北居家照護啟動記者會　陳時中籲：下載社交距離APP

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陳時中認為，基層的地方政府，如新北市政府能夠做到這樣（居家照護計畫）是非常不容易，尤其大家的合作、社區溝通都是不簡單，啟動「居家照護」的計畫後，讓輕、重症分流，大家一起面對、處理問題，合作才能成功；也期待風險高的地區也能啟動，至於高風險的地區，不一定是北北基桃等縣市，因為高風險的縣市是隨時在變化中。
侯友宜表示，Omicron病毒來勢洶洶，現在面對的是大浪，而大海嘯即將來臨，將要面對、接受衝擊，既然防疫政策逐漸走向開放，就要做好策略因應，絕對不能拖垮醫療量能；新北市走在最前面，願意率先承擔，首創全國推出「居家照護計畫」，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者。
侯友宜說，新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，「健康照護」由亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院等七家責任醫院，做為29個行政區居家照護的責任醫院，並以「iCare智能照護APP」（虛擬病房2.0)作為居家照護的健康管理工具。
「生活關懷」的部分，新北市原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，並於29區設置區關懷中心執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。
侯友宜補充，因應疫情變化，新北市快速應變建構一個完善的照護網絡，依據中央疫情流行指揮中心居家照護管理的指引，將相關執行細節編撰成「新北市COVID-19居家照護關懷方案手冊」，內容隨疫情指引滾動式調整；歡迎各縣市參考，一起努力，讓全國民眾安然度過疫情海嘯，逐步恢復正常生活。
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