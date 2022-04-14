北台灣Q1新屋推案年減2.8％！「這原因」讓建商都縮手了

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步分析新竹以北到宜蘭各縣市推案狀況，《住展雜誌》統計，台北市今年Q1推案量約700億元，比去年略減約1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。北市Q1推案大多集中在蛋白區，又以北投、內湖推案量最大，均逾百億元以上；而蛋黃區推案量偏低，只有中山區案量達百億元，而信義區則掛蛋，新屋供給量較為緊繃。
新北市Q1推案量近1千2百億元，年增近一成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；不過，案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達約374億元，而推案除了副都心重劃指標大案開出外，舊市區老屋重建案湧現亦挹注不少案量。去年的推案熱區如新店、板橋、三重、林口、淡水等地，今年Q1反而大熄火，指標案多遞延至520檔。
桃園市Q1推案量近500億，與去年同期大致持平，但桃園區推案量一支獨秀，推案量將近150億元，其中又以中路重劃區案量較多。至於房市熱區青埔與A7，籌備中的指標大案多數都放緩推案步伐，以致於供給量急縮。
而原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年Q1依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過3成。以大新竹來看，只有竹北推案量90億較多，而這波推案泰半又位在都市計畫之外，菁華區可選擇的建案非常有限。
至於宜蘭與基隆等地，因案量基期低，變動幅度較大，都屬於正常狀況。以基隆來說，雖然房價親民，又有基隆捷運定案利多題材，但建商推案意願還是不高，今年供給量水位恐怕比較低迷。
何世昌指出，雖然今年房市雜聲不斷，預言市場即將反轉的說法與日俱增，但今年Q1因供給量縮，建案銷售仍然穩健。一般而言，單季銷售率若達到15％以上，市況就屬於安全穩健水位，但今年Q1北台灣各縣市單季銷售率均超過2成以上，新竹縣市更飆破5成，意味市場仍處變不驚。只不過展望Q2，目前前景還是有很多變數，是否在Q1沒有推出的案子延後到520檔期再出，仍需持續觀察。