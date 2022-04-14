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北台灣Q1新屋推案年減2.8％！「這原因」讓建商都縮手了

▲《住展雜誌》統計，今年第一季北台灣新成屋、預售屋推案量約2,732.9億元，較去年同期減少近80億元，年減幅約2.8％。（圖／NOWnews資料照片）
▲《住展雜誌》統計，今年第一季北台灣新成屋、預售屋推案量約2,732.9億元，較去年同期減少近80億元，年減幅約2.8％。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-14 13:12:02

原本該熱鬧滾滾的房地產329檔期，今年意外縮水！據《住展雜誌》統計，北台灣今年第一季新成屋、預售屋推案量約2,732.9億元，較去年同期減少近80億元，年減幅約2.8％。《住展雜誌》研發長何世昌表示，由於近幾年來土地市場成交熱絡，且建照核發量頻創新高，按理說推案量應該爆發性成長，但北台灣Q1推案量卻低於預期，主因除了既有的缺工、營造成本高漲導致推案進度落後外，也與央行鷹式升息、第五波預售屋聯合稽查，以及打房五拳等利空政策接連出籠有關，其中又以預售屋聯合稽查造成影響最大，不少指標大案公開進度因此推遲，以致於整體案量不增反減。

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何世昌指出，過去建商一取得建照，通常就如火如荼開始準備推案，但連續數波跨部門聯合稽查，只要一發現建商有偷跑的狀況就祭出重罰，讓許多建商投鼠忌器。尤其預售屋合約備查的部分，現階段採取實質審查，通常就需要1~3個月的時間，樣品屋也必須先取得雜項執照才能運作，讓許多業者推案進度延宕。另一方面，目前缺工、營造成本高漲問題依舊，導致許多小建商即便取得了建照，也找不到營造廠來蓋，也間接導致推案延遲。

 
進一步分析新竹以北到宜蘭各縣市推案狀況，《住展雜誌》統計，台北市今年Q1推案量約700億元，比去年略減約1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。北市Q1推案大多集中在蛋白區，又以北投、內湖推案量最大，均逾百億元以上；而蛋黃區推案量偏低，只有中山區案量達百億元，而信義區則掛蛋，新屋供給量較為緊繃。

新北市Q1推案量近1千2百億元，年增近一成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；不過，案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達約374億元，而推案除了副都心重劃指標大案開出外，舊市區老屋重建案湧現亦挹注不少案量。去年的推案熱區如新店、板橋、三重、林口、淡水等地，今年Q1反而大熄火，指標案多遞延至520檔。

桃園市Q1推案量近500億，與去年同期大致持平，但桃園區推案量一支獨秀，推案量將近150億元，其中又以中路重劃區案量較多。至於房市熱區青埔與A7，籌備中的指標大案多數都放緩推案步伐，以致於供給量急縮。

而原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年Q1依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過3成。以大新竹來看，只有竹北推案量90億較多，而這波推案泰半又位在都市計畫之外，菁華區可選擇的建案非常有限。

至於宜蘭與基隆等地，因案量基期低，變動幅度較大，都屬於正常狀況。以基隆來說，雖然房價親民，又有基隆捷運定案利多題材，但建商推案意願還是不高，今年供給量水位恐怕比較低迷。

何世昌指出，雖然今年房市雜聲不斷，預言市場即將反轉的說法與日俱增，但今年Q1因供給量縮，建案銷售仍然穩健。一般而言，單季銷售率若達到15％以上，市況就屬於安全穩健水位，但今年Q1北台灣各縣市單季銷售率均超過2成以上，新竹縣市更飆破5成，意味市場仍處變不驚。只不過展望Q2，目前前景還是有很多變數，是否在Q1沒有推出的案子延後到520檔期再出，仍需持續觀察。

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