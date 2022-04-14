政治色彩太濃？邢泰釗：偵查獨立不受外界影響

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在檢察一體的架構下，包括陳玉珍、鄭麗文、李德維、陳以信等國民黨立委均質疑邢泰釗政治辦案色彩太強烈，諸如：馬英九三中案、私菸案、303大停電事件，橋頭地檢署竟用準放火罪、妨害公用事業罪等罪名偵辦台電員工、名嘴彭文正委任律師張靜搜索票沒身分並火速起訴等，才會在民進黨執政的6年內職位三級跳，升官如此之快。
鄭麗文直指現在有所謂「邢泰釗路線」，靠幫助權勢一路升官，質疑邢挾怨報復前總統馬英九才重啟三中案。面對不少立委的質疑，邢泰釗其實有點招架不住，還一度語塞，他說，他相信承辦三中案的檢察官是基於確信，而重啟調查最重要的是汪海清的錄音帶。
李德維則要求邢泰釗就任後公開宣布謹守憲法分際，不向總統報告個案，與總統接觸僅限於公務、公開場合；邢回應表示，偵查獨立不受外界影響是檢察官天職，一定會做到。
至於專辦正副總統、五院院長、立委等中央政府高層貪汙、重大經濟弊案的特偵組，在民進黨重新執政後，2017年1月走入歷史。李德維表示，特偵組被廢除後，最高檢察署只有提起非常上訴的功能，質詢刑泰釗支不支持恢復特偵組運作？
邢泰釗深思後表示，設立獨立的檢察機關，如果經過充分研議，怎麼樣可以完整、設在哪個審級可再研究，但坦白講，偵查犯罪的確動輒得咎，辦案都是檢察官辛苦在工作，還會因受到不同情況受到很多的指摘，對檢察官真的很不公平；因此可參考國外情況，在大家都能接受情況下，研究一個有公信力的機制，「是可以考慮的」。
邢泰釗強調，現在沒有人能一手遮天，對外都透明化，就連檢察官內部也民主化，要是被同仁認為阿諛權勢，這人會被排斥，不會有選票支持，望外界對檢察官等司法界精英要有信心。